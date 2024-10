Ex Til angelogen: Mit dieser Lüge kam Dana Schweiger durch

Dana Schweiger (56) feiert gerade ihr Reality-TV-Debüt bei Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Dass sie gut lügen kann, bewies die Ex-Frau von Til Schweiger (60) bereits in der Vergangenheit, wie sie nun gegenüber Bild offenbart. "Ich habe in Kalifornien ein Cabrio, einen alten orangefarbenen Ford Bronco von 1972. Als wir 1998 in Malibu lebten, fand es Til zu gefährlich, mit den Kindern in diesem Auto zu fahren", erklärt die US-Amerikanerin und fügt hinzu: "Bevor Til nach Deutschland zu Dreharbeiten flog, bestand er darauf, dass ich den Wagen verkaufe, bis er wieder zurück ist. Aber stattdessen habe ich das Auto in die Garage eines Freundes umgeparkt und gesagt: 'Ich habe das Auto verkauft.'"

Bis heute sei die Lüge nicht aufgefallen, verrät Dana. "Til hat mich nie erwischt! Meine heimlichen Ausflüge mit dem Bronco waren, wie wenn Männer heimlich Poker spielen gehen. Bei einem meiner Ausflüge hat mich sogar mal Brad Pitt (60) angesprochen", plaudert sie gegenüber dem Newsportal aus. Die Beziehung zwischen der 56-Jährigen und dem Schauspieler soll bis heute recht gut sein. Demnach sei Til wie ein Bruder für die vierfache Mutter. "Til und ich würden uns gegenseitig niemals fallen lassen", stellt sie klar.

Dana und Til Schweiger führten zwischen den Jahren 1995 und 2014 eine Ehe. Innerhalb ihrer gemeinsamen Zeit durften die beiden vier gemeinsame Kinder begrüßen: Valentin, Luna (27), Lilli (26) und Emma (21). Die Trennung von Dana und Til folgte dann im Jahr 2005, die offizielle Scheidung rund neun Jahre später. Bis heute stehen die beiden in Kontakt. Vor Kurzem habe Dana sogar ihren Ex auf Mallorca besucht, wie sie dem Blatt berichtet.

Getty Images Dana Schweiger im März 2023

Getty Images Valentin, Dana, Luna, Lilli, Til und Emma Schweiger mit Svenja Holtmann 2011

