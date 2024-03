Klage wegen Gage: Dana Schweiger und Ex-Manager vor Gericht!

Dana Schweiger (56) und ihr ehemaliger Manager Alexander Meinass stehen jetzt vor Gericht! Wie Bild erfahren haben soll, werden sich die Unternehmerin und der 55-Jährige noch in dieser Woche vor dem Hamburger Landgericht wiedersehen. Bei dem Rechtsstreit der beiden Parteien gehe es um Gagen von Werbedeals und TV-Produktionen, die nicht ausgezahlt wurden – und das über mehrere Jahre hinweg! Beim Gesamtbetrag soll es sich um eine fünfstellige Summe handeln, die der Schauspielerin zustehe. Dies wolle sie nun rechtlich klären.

Bereits im vergangenen Jahr reichte die Ex-Frau von Til Schweiger (60) Klage gegen den Promi-Manager ein, mit dem sie eigentlich seit rund zehn Jahren ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt haben soll. Gegenüber dem Magazin merkte sie damals an: "Eine Auseinandersetzung zwischen Vertrauten ist immer sehr traurig." Sie werfe ihm vor, dass er die Zahlungen der Werbedeals selbst einbehalten habe. Alexander behauptet wiederum, dass die Agenturen weniger zahlten, als vereinbart worden war. "In diesem Fall geht es nicht darum, Gelder von Frau Schweiger mutwillig einzubehalten. Ganz im Gegenteil bestehen unseres Erachtens Gegenansprüche, die bereits gerichtlich geltend gemacht werden", äußerte sich ihr Ex-Manager damals gegenüber dem Portal. Wie der Rechtsstreit vor dem deutschen Landgericht in Hamburg ausgeht, bleibt abzuwarten.

Dass die Mutter von vier Kindern wieder in Deutschland lebt, ist übrigens noch recht frisch. Um ihrer Tochter Emma Schweiger (21) ein paar Jahre fernab der Öffentlichkeit zu ermöglichen, zog die gebürtige US-Amerikanerin mit der heute 21-Jährigen nämlich in die Staaten. Damals pendelte die 56-Jährige viele Jahre lang zwischen Malibu und Hamburg hin und her – mittlerweile ist sie aber zurück in Deutschland, wo auch ihre anderen Kinder leben: Lilli (25), Luna (27) und Valentin.

Ot,Ibrahim Dana Schweiger bei den Emotions Awards, 2022

Getty Images Valentin, Dana, Luna, Lilli, Til und Emma Schweiger mit Svenja Holtmann 2011

