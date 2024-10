Königin Camilla sorgt für Überraschung am Datingshow-Set

In Sydney finden derzeit die Dreharbeiten der australischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick statt. Gleichzeitig empfängt die Stadt momentan königlichen Besuch – weswegen Königin Camilla (77) eine Menge Verblüffung am Set der beliebten Datingshow auslöst. Das zeigen jetzt Bilder, die Daily Mail vorliegen: Auf den Fotos befindet sich die Royal-Lady nur wenige Meter vom Drehort entfernt und zieht die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich. So stehen beispielsweise die Kandidaten Dave Hand und seine Braut Jamie Marinos auf ihrem Hotelbalkon und beobachten, wie Camilla der versammelten Menge zuwinkt.

Die 77-Jährige ist aber nicht allein in Down Under: Sie befindet sich seit vergangenem Wochenende gemeinsam mit König Charles (75) auf ihrer Australienreise. Der britische Thronfolger und seine Gattin kamen am Freitagabend an und genossen daraufhin einen Ruhetag, um am Sonntag mit voller Kraft ihren ersten öffentlichen Auftritt zu absolvieren. Sie besuchten einen Gottesdienst in der St. Thomas's Anglican Church und strahlten dabei in royaler Eleganz: Camilla trug ein blassgrünes Kleid mit passendem Mantel, während Charles in einem hellgrauen Anzug erschien.

Es ist bereits elf Jahre her, dass der 75-Jährige Australien zuletzt einen Besuch abstattete – und es ist das erste Mal, dass er und seine Liebste sich als König und Königin dort aufhalten. Es dürfte daher niemanden überraschen, dass ihre Begeisterung über die Reise sehr groß war, wie die beiden zuvor auf ihrem offiziellen X-Account deutlich machten. "Wir freuen uns sehr darauf, in dieses wunderschöne Land zurückzukehren, um die außergewöhnlich reichen Kulturen und Gemeinschaften zu feiern, die es so besonders machen. Bis bald!", schrieben Charles und Camilla, bevor sie sich auf den Weg machten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Sydney, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Canberra, Oktober 2024

Anzeige Anzeige