König Charles und Camilla begeistern bei Sydney-Gottesdienst

König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) wurden von jubelnden Menschenmengen begrüßt, als sie am Sonntagvormittag an ihrem ersten royalen Event während ihrer Australienreise teilnahmen. Das royale Paar besuchte einen Gottesdienst in der St. Thomas's Anglican Church in Sydney, wie Hello! berichtet. Nachdem sie am Freitagabend in der Stadt angekommen waren und einen Ruhetag genossen hatten, machten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt in einem hellgrauen Anzug und einem blassgrünen Kleid mit passendem Mantel und Strohhut. Begleitet wurden sie vom Erzbischof von Sydney, dem Most Reverend Kanishka Raffel.

Trotz des regnerischen Wetters scharten sich Hunderte von Royal-Fans vor der Kirche. Und sie wurden wohl nicht enttäuscht, denn der britische Monarch und seine Gattin haben sich offenbar ziemlich viel Zeit für ihre jungen Fans genommen. Ein Mädchen erzählte dem Newsportal: "Er hat uns gefragt, ob wir die Bibel kennen und ob wir sie studieren." Auf die Frage, wie es war, den König und die Königin zu treffen, antworteten die Jugendlichen im Chor: "Unglaublich!"

Am Tag zuvor hatten der britische König und seine Gattin Camilla gänzlich auf öffentliche Auftritte verzichtet, um ihre Energiereserven aufzutanken, wie Hello! berichtete. Die Royals nutzten diesen Tag, um sich von den Strapazen des langen Flugs zu erholen und sich an die Zeitverschiebung anzupassen. Diese wohlverdiente Ruhepause war notwendig, da es sich für Charles um die erste Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose handelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles beim Gottesdienst in Sydney, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige