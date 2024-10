Trennungsindiz? Thomas Müller entfolgt Lisa auf Social Media

Das Paar Lisa (35) und Thomas Müller (35) sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien, denn der berühmte Fußballstar des FC Bayern München ist kürzlich seiner Frau auf Instagram entfolgt. Damit hat Thomas die Social-Media-Verbindung zu Lisa offiziell gekappt. Dieser Schritt kommt nur wenige Monate nachdem die erfolgreiche Dressurreiterin ihrem Ehemann auf der Plattform ebenfalls entfolgte. Thomas' Aktion befeuert die seit Monaten kursierenden Gerüchte um eine mögliche Krise in der Ehe der beiden 35-Jährigen weiter. Auffällig ist dabei, dass Thomas weiterhin dem Fan-Account "thomaslisamueller", der gelegentlich auch Bilder von Lisa repostet, folgt.

In der Öffentlichkeit hat man das Paar in der jüngsten Vergangenheit kaum gemeinsam gesehen. Während Lisa ihren Mann beim EM-Achtelfinalspiel gegen Dänemark noch von der Tribüne aus unterstützte, schwieg sie zu seinem Karriereende in der Nationalmannschaft im Juli. Auch bei anderen öffentlichen Auftritten, wie kürzlich auf dem Oktoberfest und beim Länderspiel gegen die Niederlande, war Thomas ohne seine Frau zu sehen. Auf Nachfrage zu den Gerüchten um eine Krise zwischen den beiden sagte er im Mai gegenüber dem Magazin Bunte: "Es ist alles okay."

Thomas und Lisa, die sich bereits seit ihrer Jugend kennen, sind seit 2009 verheiratet. Die Leidenschaft für Pferde verbindet sie, weshalb sie gemeinsam auf einem eigenen Gestüt in Oberbayern leben. Dort widmen sie sich neben dem Sport auch der Pferdezucht. Ob die aktuellen Entwicklungen in den sozialen Medien tatsächlich auf eine Krise hinweisen oder nur eine private Entscheidung sind, bleibt ungewiss.

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Miguel Villagran/Getty Images Lisa und Thomas Müller beim Audi Generation Award 2010 in München

