Ohne seine Lisa: Thomas Müller feiert auf dem Oktoberfest

Thomas Müller (35) lässt es auf dem Münchener Oktoberfest krachen! Beim traditionellen Wiesn-Besuch seines Vereins FC Bayern München am ersten Festwochenende zeigt sich der Fußballprofi in bester Laune, doch von seiner Ehefrau Lisa (35) fehlt jede Spur. Joshua Kimmichs (29) Gattin Lina teilt in ihrer Instagram-Story ein paar Eindrücke aus Käfer-Schänke – darunter ein Selfie mit Thomas inmitten der Bayern-Frauen Ines-Sarah Laimer, Katie Goodland und Anna Dier. Trotz Lisas Abwesenheit zeigt sich der Fußballer gewohnt locker und scheint das Fest zu genießen.

Trotz der guten Laune und Partystimmung ranken sich seit einiger Zeit Gerüchte um die Ehe der Müllers. Das letzte Mal, dass das Paar gemeinsam bei einem öffentlichen Auftritt zu sehen war, liegt bereits einige Monate zurück. Die Reiterin hielt auch an Thomas' 35. Geburtstag merklich zurück. Während seine Fußballkollegen wie Bastian Schweinsteiger (40) und Jamal Musiala (21) ihm auf Social Media liebe Glückwünsche hinterließen, blieb es auf Lisas Kanälen verdächtig still. Bereits im Mai sorgte sie für Aufsehen, als sie gemeinsame Bilder von ihrem Social-Media-Account löschte und ihrem Ehemann entfolgte.

Trotzdem ist Thomas bestens gelaunt – kein Wunder, denn der FC Bayern ist momentan in absoluter Topform! Mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg gegen Werder Bremen am Wochenende und insgesamt 20 Toren in den letzten drei Spielen läuft es für die Mannschaft wie am Schnürchen. "Die Stimmung müssen wir uns nicht mal schön trinken", scherzte der Stürmer laut BR. Während er mit seinen Kollegen ausgelassen feierte, dürfte Lisa vermutlich mit ihrer sportlichen Karriere beschäftigt gewesen sein – als Dressurprofi hat sie schließlich einen vollen Terminkalender. Erst im Juli zeigte die 35-Jährige, dass auch sie beruflich weiterhin auf Erfolgskurs ist, als sie sich bei den bayrischen Meisterschaften den ersten Platz holte.

Getty Images Thomas und Lisa Müller im Juli 2023

Joerg Koch/Getty Images Lisa Müller bei einem Reitturnier

