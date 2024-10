Thomas Müller feiert seinen DFB-Abschied ohne Ehefrau Lisa

Seit mehreren Monaten halten sich hartnäckige Spekulationen, dass es bei Thomas Müller (35) und Lisa Müller (35) kriseln könnte. Nun brodelt die Gerüchteküche wieder, wie unter anderem RTL berichtet: Am Montagabend wurde der Profisportler in der Allianz Arena in München offiziell aus der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet – und dabei fehlte von seiner Ehefrau Lisa jede Spur! Nach der feierlichen Zeremonie zog er sich zusammen Manuel Neuer (38) und İlkay Gündoğan (33), die ebenfalls ihre Karrieren im DFB-Team beendet haben, auf die Tribüne zurück, um das Spiel gegen die Niederlande zu verfolgen. Während die beiden von ihren Ehefrauen begleitet wurden, saß Thomas neben dem ehemaligen Teammanager Thomas Beheshti.

Lisas Abwesenheit im Stadion fiel auf, da sie ihren Ehemann bei besonderen Anlässen eigentlich oft begleitet. Zwar ist bekannt, dass die 35-Jährige als professionelle Dressurreiterin häufig eigene Termine und Verpflichtungen hat, trotzdem könnte dies ein weiteres Indiz für eine Ehekrise sein. Wirft man einen Blick auf Lisas Instagram-Account, fällt auf, dass sie Thomas nicht mehr folgt – und das schon seit einigen Monaten! Der Grund hierfür ist bis heute unklar. Auch ließ sie seinen großen DFB-Abschied bislang gänzlich unkommentiert. Hat Lisas Fehlen bei der Zeremonie also etwas zu bedeuten?

Thomas und Lisa sind seit 2009 verheiratet und zählen zu den bekanntesten Paaren im deutschen Sport. Lisa teilt mit Thomas nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch die Leidenschaft für den Sport. Während Thomas auf dem Fußballplatz Erfolge feiert, hat sich Lisa einen Namen in der Dressurszene gemacht. Gemeinsam betreiben sie den Reiterhof Gut Wettlkam südlich von München, wo Lisa ihre Pferde trainiert.

Getty Images Lisa Müller im Juni 2024

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Juni 2022

