Sind Elena und Cecilia Schuld an Sinan Movez' Promi-BB-Exit?

Sinan Movez (19) musste sich am Dienstagabend verabschieden und seine Koffer packen: Der Influencer flog als dritter Teilnehmer bei Promi Big Brother raus. Im Promiflash-Interview mutmaßt er nun, dass der Zwist mit Elena Miras (32) und Cecilia Asoro (28) Schuld an seinem Exit sein könnte. "Ich glaube, die meisten haben das einfach noch nicht gesehen mit dem Streit", mutmaßt er. Die Fehde zwischen den Dreien wurde vor seinem Ausscheiden nämlich nicht in der Liveshow ausgestrahlt. Der Streit zwischen den Bewohnern entbrannte, nachdem Sinan Cecilia wecken wollte, um einer Strafe zu entgehen – danach kam eines zum anderen und die Fronten verhärteten sich.

Auch das junge Alter seiner Fans könnte laut Sinan aber an seinem Ausscheiden schuld sein. "Es haben mir teilweise Leute so was geschrieben, wie: 'Ich muss schlafen gehen', 'Ich habe morgen Schule und kann das nicht bis zum Ende gucken'. Ich glaube, dass es auch daran auf jeden Fall gelegen hat", erklärt der Content Creator im Gespräch mit Promiflash.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs verrät Sinan auch, wen er als Nächstes auf der Abschussliste sieht. "Also wenn die Jungs heute nominieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass Cecilia und Elena auf der Nominierungsliste landen werden. Oder Daniel fliegt – einer von den Dreien", mutmaßt der 19-Jährige.

Sinan Movez bei "Promi Big Brother"

Daniel Lopes, "Promi Big Brother"-Kandidat

