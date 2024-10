"Leuchten in den Augen": Leyla zweifelt bei Promi-BB an Mike

Leyla Lahouar (28) ist in Sorge: Könnte ihr Partner Mike Heiter (32) bei Promi Big Brother alte Gefühle für seine Ex Elena Miras (32) wiederentdecken? Die 28-Jährige plagen nun Zweifel, dass die gemeinsame Zeit im TV-Container ihre Beziehung beeinflussen könnte. "Du hast so ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn du zu ihr rüberguckst", macht sie ihrem Partner Mike klar. Leyla befürchtet, dass Mikes Begegnung mit Elena, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, alte Emotionen wecken könnte.

Die Begrüßung zwischen Mike und Elena war alles andere als herzlich, doch mit der Zeit scheinen sich die ehemaligen Partner wieder besser zu verstehen. Der Realitystar versichert Leyla jedoch: "Wir gehen normal miteinander um. Wir verstehen uns, weil wir ein gemeinsames Kind haben." Doch ihre Sorgen bleiben bestehen. Vor wenigen Tagen äußerte sich Mike positiv über die Mutter seiner Tochter: "Irgendwie stelle ich eine Veränderung bei ihr fest, wie sie sich gibt. Positiver, reflektierter." Elenas Offenheit über ihre schweren Depressionen hat ihn sichtlich berührt und nachdenklich gestimmt.

Um ihre Ängste zu lindern, sucht Leyla das Gespräch zu der Schweizerin. Offen gesteht sie ihr, dass sie Kopfkino gehabt habe und die Situation nicht einfach für sie sei. Mikes Ex zeigt Verständnis und versichert, dass sie keinerlei Absichten habe, sich zwischen Leyla und Mike zu stellen. Für Elena ist das Kapitel Mike definitiv abgeschlossen. Nun scheint sich aber doch Zoff anzubahnen, denn die diesjährige Dschungelcamp-Zweite wählte Elena in eine Challenge...

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

SixxPaxx Mike Heiter bei einem SixxPaxx-Auftritt

