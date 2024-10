Christina Aguilera läutet Halloween als sexy Kürbis ein

Pop-Ikone Christina Aguilera (43) macht sich schon mal für Halloween bereit – und heizt ihren Followern im Netz dabei ordentlich ein. In einem aktuellen Instagram-Post präsentiert sie ihr atemberaubendes Halloween-Outfit: ein enges, kürbisfarbenes Kleid mit raffinierten Details, das ihre definierten Kurven in Szene setzt. "Meine Lieblingszeit des Jahres", teilte die preisgekrönte Musikerin ihre Vorfreude auf das Gruselfest unter dem Post.

Bei den Fans der "Candyman"-Sängerin kam das sexy Kürbis-Kostüm schon einmal gut an: Die Kommentarspalte platzte förmlich vor lobenden Fan-Reaktionen. "Die Königin von Halloween", "Sie weiß, dass sie die Schönste von allen ist" und "Du bist so verdammt schön" lauteten nur einige der freudigen Kommentare unter der Fotoreihe. Vor allem ihr erschlankter Körper fiel dabei ins Auge. Eine Followerin meinte sogar: "Wow, ich habe kaum erkannt, wer das ist. Aber du siehst wunderschön aus."

Trotz der Begeisterung um ihren modischen Auftritt halten sich weiterhin hartnäckige Spekulationen über Christinas drastischen Gewichtsverlust. Bereits im Mai bemerkten Fans während eines Auftritts in Mexiko ihre schlankere Statur. Gerüchte, dass sie das Abnehmmedikament Ozempic nehme, wurden laut. Christina selbst äußerte sich in einem Interview mit Glamour im August zu den Behauptungen und erklärte, dass sie die Meinungen anderer nicht interessieren würden: "Ich habe jetzt eine Reife erreicht, bei der mir deine Meinung egal ist. Ich werde das nicht an mich heranlassen."

Instagram / xtina Christina Aguilera im Oktober 2024

Getty Images Christina Aguilera bei den 66. Grammy Awards, 2024

