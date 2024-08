Christina Aguilera lassen Ozempic-Vorwürfe vollkommen kalt

Christina Aguilera (43) lässt sich von den Meinungen anderer Leute über ihren Körper nicht beeindrucken. In den vergangenen Monaten verlor die Sängerin einiges an Gewicht und heizte damit die Gerüchte an, sie hätte mit Ozempic nachgeholfen. Die "Beautiful"-Interpretin stellt gegenüber Glamour klar: "Ich habe jetzt eine Reife erreicht, bei der mir deine Meinung egal ist. Ich werde das nicht an mich heranlassen." Die Meinungen, die andere Personen von ihr haben, seien nichts, was Christina kümmere.

Seit dem Start ihrer Musikkarriere in den späten 90ern wurde Christina immer wieder wegen ihrer Figur kritisiert. Sie erinnert sich im Gespräch zudem daran, wie die Öffentlichkeit sie als Teenager auf ihr dünnes Erscheinungsbild reduziert habe und wie sie später mit Anfeindungen aufgrund ihres "kurvigeren" Körpers konfrontiert worden sei. "Wenn man ein Teenager ist, hat man einen anderen Körper als mit 20. Ich habe Rundungen bekommen, doch auch das war inakzeptabel", erklärt die Musikerin. Besonders wichtig sei der Popikone, dass ihre Tochter Summer und ihr Sohn Max nicht die gleichen negativen Erfahrungen machen müssen. "Deine Kinder lösen in dir Dinge aus, von denen man nicht möchte, dass sie diese durchmachen und es fühlt sich an, als müsste man selbst das Ganze noch mal durchleben", berichtet Christina. Auch wenn sie die beiden am liebsten beschützen würde, wisse sie, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen müssen.

Die offenen Worte der Grammy-Gewinnerin kommen nur drei Monate, nachdem in den sozialen Medien spekuliert wurde, sie habe Ozempic genutzt, ein Diabetes-Medikament, das bei Prominenten als Abnehm-Wundermittel gilt. Fans kommentierten ihre schlankere Figur unter einem TikTok-Video mit: "Sie ist so zierlich" und "Bisher die besten Ozempic-Ergebnisse." Die Frage, ob Christina tatsächlich mit dem Mittel nachgeholfen habe, beantwortete sie bislang nicht direkt.

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

Getty Images Christina Aguilera, 2022

