Herausforderung pur: So wird die neue TV-Show "Licht aus"

Am 31. Oktober ist es so weit: Acht Promis stellen sich in dem neuen TV-Format "Licht aus" der großen Herausforderung, 120 Stunden, also ganze fünf Tage, in völliger Dunkelheit zu verbringen. Ein erster Einblick in den offiziellen Amazon-Prime-Trailer verspricht viel Spannung. Die Teilnehmer erwartet nicht nur ein völlig neues Lebensgefühl, sondern auch die Überwindung einiger Hürden und persönlicher Grenzen. So müssen sie sich beispielsweise gemeinsam verschiedenen Challenges stellen, die ihnen in der Dunkelheit einiges abverlangen: Konzentration, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen sind gefragt.

Hin und wieder bekommen die Promis die Chance, sich eine Erleichterung, also einen kurzen Aufenthalt im Lichtraum, zu erspielen – dafür müssen sie zuvor jedoch eine Challenge erfolgreich hinter sich bringen. Ob und wem das gelingt, zeigt der Trailer nicht. Doch eins wird bereits deutlich: Die Teilnehmer Jeannine Michaelsen (42), Pietro Lombardi (32), Timur Turga, Gedeon Burkhard (55), Jochen Schropp (45), Negah Amiri, Gloria Burkandt und Luna Schweiger (27) stellen sich einem aufregendem Experiment, das sie so wohl kein zweites Mal erleben werden. Steven Gätjen (52) und Psychologin Sandra Sangsari haben sie dabei aus dem Kontrollraum heraus stets voll im Blick.

Für Schauspielerin Luna bedeutet die Teilnahme an "Licht aus" die Konfrontation einer ihrer größten Ängste. "Ich hatte schon als Kind riesige Angst davor, blind zu werden", erklärte sie gegenüber Bunte. Was diese Befürchtung hervorrief, wisse sie selbst nicht. "Ich konnte nichts Schwarzes in meinem Zimmer haben, weil das dafür stand, dass ich erblinden würde", erinnerte sich Luna zurück. Doch die Show sei nun eine gute Möglichkeit, um dieser Angst entgegenzuwirken: "Ich hatte so einen richtigen Tick damit und deswegen war die Show tatsächlich mal eine gute Chance, das loszuwerden."

Getty Images Jochen Schropp im August 2020 in Köln

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

