"Licht Aus": Bei dieser neuen Show tappen Promis im Dunkeln!

Derzeit starten immer wieder ganz neue Realityshows. Jetzt hat Prime Video mit den Dreharbeiten zu einer neuen Sendung namens "Licht Aus" in Köln begonnen, bei der acht Prominente die ultimative Herausforderung eingehen: Sie müssen 120 Stunden in völliger Dunkelheit überleben! Die Serie, bestehend aus sechs Episoden, ist für Ende 2024 geplant und wird exklusiv bei Prime Video ausgestrahlt. Wer zu den Kandidaten gehört, ist bislang nicht bekannt.

Das Konzept der Show basiert darauf, dass die Teilnehmenden in absoluter Dunkelheit verschiedenste Tests und Aufgaben bewältigen müssen, was eine ganz schöne Herausforderung ist. Mithilfe von Infrarot- und Nachtsichtkameratechnik können die Zuschauer jeden Moment miterleben. Eine besondere Rolle nehmen Moderator Steven Gätjen (51) und Psychologin Sandra Sangsari ein, die vom Kontrollraum aus alles im Blick behalten. Teilnehmende, die die Situation nicht mehr ertragen, können das Experiment natürlich jederzeit verlassen. Doch wer es schafft, sechs Tage und fünf Nächte durchzuhalten, hat die Chance, den "Licht Aus"-Pokal zu gewinnen!

"Licht Aus" ist nicht nur eine Realityshow, sondern ein tiefgreifendes Experiment, das die Teilnehmenden und Zuschauer gleichermaßen faszinieren wird. In England gibt es bereits eine Show dieser Art: "Scared of the Dark" feierte dort schon große Erfolge. Die spannende Mischung aus Entertainment und wissenschaftlichem Experiment verspricht, ein Publikumsmagnet zu werden und die Grenzen der klassischen Realityshow neu zu definieren.

Das ist nicht die einzige neue Show, die es in diesem Jahr auf Prime zu sehen gibt. Am 11. März startet nämlich auch "The 50", wo insgesamt 50 Realitystars gegeneinander antreten. Die Show ist inspiriert von der Serie Squid Game, nur dass es hier nicht um Millionen oder um Leben und Tod geht, sondern um 50.000 Euro und den Siegertitel. Mit dabei sind etwa Jenny Elvers (51), Eric Sindermann (35) oder auch Christina Dimitriou (32).

Getty Images Steven Gätjen bei "The Masked Dancer" im Januar 2022

SAT.1 / Felix Krüger Steven Gätjen, "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch"-Gastgeber

Amazon Prime Video Die Kandidaten der neuen Prime-Video-Show "The 50"

