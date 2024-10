"Licht aus": Luna Schweiger stellt sich ihrer größten Angst

Luna Schweiger (27) wagt sich an ein neues Konzept: Sie nimmt an der neuen Realityshow "Licht aus" teil. Dort müssen die Kandidaten sich fünf Tage lang in völliger Dunkelheit zurechtfinden und neben Challenges auch ihren Alltag meistern. Für die Schauspielerin ist das eine doppelte Herausforderung: Wie sie im Interview mit Gala ausplaudert, muss sie sich dort nämlich auch ihrer größten Furcht stellen. "Ich hatte schon als Kind riesige Angst davor, blind zu werden. Ich weiß nicht, was das getriggert hat, aber da spricht meine Mama heute noch viel drüber", gesteht Luna und erklärt: "Ich konnte nichts Schwarzes in meinem Zimmer haben, weil das dafür stand, dass ich erblinden würde. Ich hatte so einen richtigen Tick damit und deswegen war die Show tatsächlich mal eine gute Chance, das loszuwerden."

Dementsprechend sei auch die Reaktion ihrer Familie auf die Teilnahme ausgefallen: "Die fanden das voll heftig. Die meinten: 'Auf gar keinen Fall würde ich das machen. Du bist crazy! Warum würde man fünf Tage lang in Dunkelheit verbringen?'" Am Ende habe ihre Familie aber eingesehen, dass so ein Format doch ganz gut zu der Tochter von Til Schweiger (60) passt. "Ich bin in unserer Familie eh als Abenteurerin bekannt. Mir wird auch immer gesagt, dass ich die Mutigste aus unserer Familie bin, deswegen hat es sie am Ende auch gar nicht überrascht, dass ich mitgemacht habe", plaudert Luna weiter aus.

Neben der TV-Bekanntheit stellen sich auch die Moderatoren Jeannine Michaelsen (42) und Jochen Schropp (45) sowie die Stand-up-Comedians Negah Amiri und Timur Tuga der Herausforderung. Zudem ist Markus Söders (57) Tochter Gloria Burkandt am Start, ebenso wie der Schauspieler Gedeon Burkhard (55) und Sänger Pietro Lombardi (32). Letzterer sorgte durch sein Privatleben zuletzt ordentlich für Schlagzeilen: Er soll angeblich gegenüber seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) handgreiflich geworden sein, weshalb laut Bild die Premiere der Show kurzfristig abgesagt wurde.

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

