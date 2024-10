Neuer Look: Shah Rukh Khan ändert Aussehen für nächsten Film

Die Looks von Bollywoodstar Shah Rukh Khan (58) waren in seinen vergangenen Filmen sehr verschieden: So rockte er zuletzt einen langhaarigen Style in "Pathaan" und präsentierte sich in "Jawan" unter anderem mit grauen Haaren. Für sein nächstes Projekt scheint er sich erneut optisch zu verändern. Wie Filmfare berichtet, wurde er auf neuesten Schnappschüssen stets versteckt hinter einer schwarzen Cap gesichtet. Eine Quelle bestätigt die Vermutungen über eine mögliche Typveränderung: "Shah Rukh trägt aktuell einen anderen Look. Und er versucht, ihn so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Es ist für ein neues Projekt."

Die Geheimhaltung seiner veränderten Frisur hat aktuell wohl höchste Priorität für den Inder. Der neue Style soll dem Insider zufolge auch einer der Gründe dafür sein, dass die öffentlichen Auftritte des Weltstars derzeit extrem reduziert stattfinden. Sein Team arbeite mit Hochdruck daran, sein angepasstes Aussehen zu verbergen. Die Fans des Darstellers können sich jedoch auf eine baldige Enthüllung seines Looks freuen. Die Quelle verrät: "Shah Rukhs nächster öffentlicher Auftritt ist für den 27. dieses Monats geplant."

Der beliebte König von Bollywood soll im Moment für mehrere Projekte vor der Kamera stehen. Nachdem er seine Anhänger mit seiner Darstellung des mutigen Helden in einigen Actionfilmen überzeugt hatte, scheinen Berichten zufolge auch die kommenden Projekte aus dem spannungsgeladenen Genre zu stammen. So soll sich sein nächster Actionkracher "King" bereits mitten in der Produktion befinden. Wie Daily Sun berichtete, wird der erfahrene Leinwandprofi dieses Mal gemeinsam mit seiner eigenen Tochter Suhana Khan (24) die Hauptrollen übernehmen.

Getty Images Bollywoodstar Shah Rukh Khan, Februar 2024

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

