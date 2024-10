Pietro Lombardi am Steuer: Hat er seinen Lappen zurück?

Ein Lichtblick für Pietro Lombardi (32) in einer schweren Zeit: Anscheinend hat der Sänger seinen Führerschein nach knapp zwei Jahren wieder zurückbekommen. Das lassen zumindest die neuesten Fotos von Bild vermuten: Auf den Schnappschüssen düst der dreifache Vater in seinem Audi RS Q8 durch die Kölner Innenstadt. Pietro hatte vergangenes Jahr zum wiederholten Mal seinen Lappen abgeben müssen und sich einer sogenannten MPU [medizinisch-psychologischen Untersuchung] unterziehen müssen. Nun hat er seine Fahrerlaubnis scheinbar zurück und muss künftig nicht mehr auf dem Beifahrersitz Platz nehmen.

Hinter dem Musiker liegen nervenaufreibende Wochen: Nach den Informationen des Boulevardmagazins war ein Streit zwischen Pietro und seiner Partnerin Laura Maria Rypa (28) Anfang des Monats eskaliert. Es kam zu einem Polizeieinsatz und die Influencerin fuhr mit dem gemeinsamen Baby Amelio Elija zur Untersuchung in eine Kölner Klinik. Auch ein Kontaktverbot gegen Pietro wurde ausgesprochen – der Vorwurf der häuslichen Gewalt steht im Raum.

Pietro ist mittlerweile allerdings wieder bei seiner kleinen Familie: Laut Bild kehrte der TV-Star am Montag in den frühen Morgenstunden zurück in seine Villa. Das Kontaktverbot hätte von Laura verlängert werden müssen, was diese offenbar nicht getan hat. Das Skandal-Pärchen ist auch trotz der Geschehnisse weiterhin liiert. "Manchmal sind Zeiten hart. Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen. Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht", betonte Pietro laut RTL bei seinem Konzert am Sonntag in Bielefeld.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Anzeige Anzeige