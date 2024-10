So jung wie noch nie: Kris Jenner strahlt als Schneewittchen

Kris Jenner (68) besuchte vergangenes Wochenende die jährliche "Cousins Pumpkin Party" auf dem 16-Millionen-Dollar-Anwesen ihrer Tochter Khloé Kardashian (40). Um alle auf Halloween einzustimmen, erschien sie in einem perfekt sitzenden Schneewittchen-Kostüm und sah dabei superjung aus. Wie auf einem Instagram-Foto zu sehen ist, bestand das Kostüm aus einer blauen Korsage, an die ein gelber Rock mit Rüschen genäht war. Auf ihren Schultern befand sich ein hoher Kragen mit Puffärmeln. Zur Abrundung des ganzen Outfits trug Kris rote Handschuhe mit Seidenoptik.

Tochter Khloé kam aus ihrer Begeisterung über das Kostüm ihrer Mama nicht mehr heraus. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto der beiden mit der Beschriftung: "Meine Mama kam zu uns als Schneewittchen! Ich dachte, eine meiner Schwestern hätte eine Disney-Prinzessin gebucht, aber nein, es ist Kris Jenner." Khloé selbst wählte ein Partnerkostüm mit ihrer Familie: Sie verkleideten sich als Skelette. Zu einem anderen Bild, auf dem Kris zu sehen war, machte die 40-Jährige ein süßes Liebesgeständnis: "Mami, ich liebe dich ganz doll. Du bist der Wahnsinn und ich bin besessen von dir."

Die Tochter von Kris Jenner hat allen Grund zur guten Laune, einmal im Jahr verwandelt sich ihre Villa in den Hidden Hills in Kalifornien in ein Halloween-Paradies. Überall hingen Luftballons, standen Kürbisse oder man konnte sich seine eigenen Lebkuchenhäuser basteln. Das Highlight für ihre Tochter True war wie jedes Jahr die Schleim-Station, an der man sich seinen eigenen glibberigen Schleim mixen konnte, das bestätigte sie in einem Video.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian, "The Kardashian"-Stars

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2024

