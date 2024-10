Bei Heinz Hoenig wurde fälschlicherweise Demenz festgestellt

Vor einigen Wochen wurde Heinz Hoenig (73) aus dem Krankenhaus entlassen und darf nun zu Hause bei seiner Familie weiter genesen. In den vergangenen Monaten bangte seine Frau Annika (39) immer wieder um das Leben des Schauspielers – und möchte mit ihren gesammelten Erfahrungen nun anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen. Deswegen hat sie den Podcast "24 – (K)ein Sommer in Berlin" ins Leben gerufen. In einer Folge erinnert sie sich zurück, dass eine Ärztin zu Beginn des ganzen Dramas fälschlicherweise Demenz bei Heinz festgestellt hatte. Annika konnte das überhaupt nicht glauben und checkte noch einmal die Werte ihres Mannes. Tatsächlich lag die Ärztin falsch – die vorliegenden Daten zeigten, dass es in seinem Körper eine weitere Blutungsquelle geben musste.

Wie sie schildert, wurde nur dank der erneuten Untersuchung die eigentliche Entzündung in Heinz' Speiseröhre gefunden. Trotzdem empört es die gelernte Krankenschwester extrem, dass die Ärztin die falsche Diagnose gestellt hatte. "Wenn mein Mann in irgendeiner Form demenzielle Anzeichen gehabt hätte, [...] dann wäre mir das ja wohl als erstes aufgefallen", beschwert sie sich und fügt hinzu: "Um jemanden diese Krankheit nachzusagen, also um jemanden Demenz zu diagnostizieren, bedarf es weit mehr an Diagnostik als fünf Minuten Krankenbeobachtung am Tag." Dass so mit ihrem Mann umgegangen wurde, sei ziemlich traurig.

Aktuell scheint es dem Schauspieler ganz gut zu gehen. Obwohl er immer noch eine lebensrettende Operation an seiner Aorta benötigt, konnte er sich zumindest so weit wieder aufrappeln, dass er den Geburtstag seines jüngsten Kindes Jianni mitfeiern konnte. Auch seinen eigenen diesjährigen Ehrentag durfte er im Kreise seiner Familie bei sich zu Hause verbringen. Wie sehr in das berührte, teilte Annika auf Instagram. In Ihrer Story sah man, wie er seiner Frau unter Tränen für die Geburtstagstorte und einige Geschenke dankt. "Ach Mensch, ich liebe dich so dafür", schluchzte er in den Aufnahmen.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im August 2024

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

