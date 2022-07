"Stranger Things"-Star Joseph Quinn rockt mit Metallica

Das war eine unerwartete Kombination! Für Joseph Quinn (29) läuft es beruflich ziemlich rund – ob als Gast in beliebten Talkshows oder als Eddie Munson in Stranger Things – der Brite ist zurzeit in aller Munde. Der Schauspieler stoß in der vierten Staffel zur beliebten Netflixserie hinzu und entwickelte sich zum Publikumsliebling. Jetzt hatte der 29-Jährige einen ganz besonderen Auftritt!

Wie Daily Mail berichtet, lieferte die Band Metallica einen grandiosen Auftakt zum Lollapalooza-Festival in Chicago. Für das Ende ihrer Show ließen sich die Rocker etwas ganz Besonderes einfallen: Ihr Hit "Master Of Puppets" wurde von keinem Geringeren als von Joseph gespielt! Der Schauspieler war auf einer Leinwand hinter der Bühne zu sehen – bei dem Video handelt es sich um eine Szene aus "Stranger Things", in der er das Lied auf der Gitarre spielt.

Auf dem Instagram-Profil der Band kriegen die Fans einen weiteren Ausschnitt zu sehen: Der Schauspieler traf backstage auf die legendären Rocker! Sie musizierten gemeinsam und unterhielten sich ausgelassen. "Ich bin ein großer Fan [von Stranger Things] und das schon seit der ersten Staffel", gestand Leadsänger James Hetfield (58) dem Eddie-Munson-Darsteller.

Joseph Quinn bei der "Stranger Things"-Premiere

Kirk Hammett und James Hetfield, Gitarristen von Metallica

James Hetfield, Leadsänger von Metallica

