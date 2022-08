Nach 25 Jahren: Scheidung bei Metallica-Star James Hetfield

Traurige Nachrichten von James Hetfield (59)! Der Sänger ist als Frontmann der Rockband Metallica weltberühmt geworden – doch auch wenn den gebürtigen Kalifornier vielen als Leadsänger bekannt ist, hält er sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Eigentlich schien der Rocker seit über 25 Jahren mit der Argentinierin Francesca Hetfield in glücklicher Ehe zusammen zu leben. Allerdings kamen nun überraschende Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: James hat die Scheidung von seiner Frau eingereicht!

Wie TMZ nun berichtete, hat James entschlossen, sich nach über zwei Jahrzehnten von Francesca scheiden zu lassen. Wie eine dem Paar nahestehende Quelle berichtete, habe er die Eheauflösung bereits Anfang des Jahres in Auftrag gegeben. Wie lange James und Francesca bereits getrennte Wege gehen, ist nicht bekannt. Dennoch soll das Ex-Paar wegen ihrer drei gemeinsamen Kinder weiterhin in gutem Kontakt miteinander stehen.

Vor ein paar Jahren schwärmte James im Interview mit Marin Independent Journal noch in den höchsten Tönen von seiner Ex und verriet, dass sie ihm über die Jahre hinweg bei seiner Alkoholsucht und seinen Wutausbrüchen geholfen habe. Zwischenzeitlich stand es um den Musiker sogar so schlimm, dass er 2020 eine Metallica-Tournee unterbrechen musste, um einen Entzug zu machen.

Getty Images James Hetfield mit seiner Frau Francesca im Januar 2014

Getty Images James Hetfield, Leadsänger von Metallica

Getty Images James Hetfield mit seiner Familie im Februar 2012

