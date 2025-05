Metal-Kultband Metallica löst bei Konzert ein Erdbeben aus

Metallica hat es mal wieder geschafft, das Publikum in Ekstase zu versetzen – dieses Mal mit einer regelrechten Erschütterung! Über 60.000 Fans kamen am Mittwoch, den 7. Mai, ins Lane Stadium auf dem Campus der Virginia Tech, um die legendäre Band live zu erleben, berichtet People. Als Robert Trujillo (60), James Hetfield (61), Lars Ulrich (61) und Kirk Hammett im Rahmen ihrer M72 World Tour als Zugabe ihren Kult-Hit "Enter Sandman" anstimmten, war die Begeisterung gigantisch. Tatsächlich löste das Springen und Toben der Menge ein messbares Mini-Erdbeben aus! Sogar das etwa eine Meile entfernte seismologische Observatorium der Universität registrierte den sogenannten "Metallica Quake".

Die örtlichen Medien, darunter ABC 13 News und der Nachrichtendienst von Virginia Tech, berichteten begeistert über das Spektakel. So hieß es im Nachrichtenportal: "Metallica sparte sich ‘Enter Sandman’ bis ganz zum Schluss auf. Die Show enttäuschte nicht und ließ das Lane Stadium so stark beben, dass es auf dem Seismographen des Virginia Tech Seismological Observatory erschien." Die Erschütterung erreichte allerdings nicht einmal den Wert 1 auf der Richterskala und stellte somit keinerlei Gefahr für die Konzertbesucher dar. Der Song ist für das Stadionpublikum ohnehin ein besonderer Moment, denn beim Einlaufen der Virginia Tech Hokies-Footballmannschaft wird "Enter Sandman" seit über 20 Jahren gespielt.

Metallica ist dafür bekannt, Konzerte mit einer mitreißenden Energie und Fan-Nähe zu füllen. Besonders James Hetfield und Lars Ulrich suchen häufig den Kontakt zu den Zuhörern und feuern die Menge immer wieder zu Höchstleistungen an. Persönliche Anekdoten rund um "Enter Sandman" gibt es viele, denn der Song gilt als Hymne unter Metal-Fans und ist für seine besonderen Liveshows berüchtigt. Während der aktuellen Welttournee stehen unter anderem Pantera, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies und Ice Nine Kills an der Seite der Metal-Legenden auf der Bühne.

Getty Images James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo von Metallica

Getty Images James Hetfield, Leadsänger von Metallica

