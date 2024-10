Insider verrät: Das läuft bei Taron Egerton und Chloe Bennet

Ist Taron Egerton (34), einer von Hollywoods begehrtesten Junggesellen, etwa vom Markt? Der charmante Schauspieler datet wohl klammheimlich die schöne Marvel-Darstellerin Chloe Bennet (32) – das Paar trifft sich anscheinend schon seit einigen Monaten im Geheimen und genießt Dates auf beiden Seiten des Atlantiks. Der "Rocketman"-Star hatte sich nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Emily Thomas bei der Promi-Dating-App Raya angemeldet. Und offenbar hat sich das Swipen gelohnt – denn laut "The Sun" geht es jetzt ernst zu mit der "Agents of S.H.I.E.L.D."-Schauspielerin.

Eine Quelle aus Chloes Freundeskreis plauderte gegenüber dem Boulevardblatt aus: "Taron hatte in den letzten Jahren eine ziemlich turbulente Zeit, aber mit Chloe läuft es jetzt viel besser." Die zwei hätten sich in den USA getroffen und einige Dates gehabt, bevor sie beschlossen, gemeinsam in Tarons Heimatland Großbritannien zu reisen. Dort zeigte der "Sing"-Darsteller ihr seine Lieblingsplätze, und "es gelang ihnen, unentdeckt zu bleiben, was praktisch war, da sie beide sehr private Menschen sind". Beide Parteien seien sehr beschäftigt und ließen sich Zeit, "aber was sie ihren Freunden erzählen, klingt wirklich vielversprechend", verriet der Insider.

Chloe war zuvor mit Boxer und YouTube-Star Logan Paul (29) liiert, wurde aber zuletzt mit Riverdale-Schauspieler Charles Melton (33) gesichtet, bevor die zwei Ende 2023 getrennte Wege gingen. Tarons Beziehung zu Emily ging nach sechs gemeinsamen Jahren im Jahr 2022 in die Brüche, doch der Waliser ließ sich davon nicht lange unterkriegen und tauchte direkt wieder ins Datingleben ein. Dabei machte er im Gespräch bei Radio Andy klar, worauf es ihm bei der Partnerwahl besonders ankommt: "Ich bin wahrscheinlich eher der 'Po-Typ'… Ich kann nicht mit einer Frau zusammen sein, die einen Kleinen hat", witzelte er Andy Cohen (56) gegenüber.

Getty Images Taron Egerton, Schauspieler

Getty Images Chloe Bennet im Jahr 2019

