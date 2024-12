Taron Egerton erneut mit Marvel-Star Chloe Bennet erwischt

So langsam scheint es zwischen Taron Egerton (35) und Chloe Bennet (32) ernst zu werden! Schon seit August kursieren Gerüchte um das angebliche Traumpaar, wobei ein weiteres Date in der Öffentlichkeit die Beziehung der beiden nun zu bestätigen scheint. Der "Rocketman"-Schauspieler und die Marvel-Darstellerin wurden am Montag gemeinsam in New York City gesichtet, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Die beiden machten einen Abstecher in ein Café und wurden angeblich beobachtet, wie sie sich innig umarmten und einige Küsse austauschten.

Die Hollywoodstars machten dabei in ihren legeren Outfits eine lässige Figur. Taron trotzte in einer kakifarbenen Jacke und Jeans dem Wetter, während Chloe ein weißes Hemd unter einem grauen Pulli trug und sich in einen gleichfarbigen Wollmantel hüllte. Ihre braunen Haare trug die 32-Jährige offen und leicht gewellt, ihren Look vervollständigte sie mit blauen Denim-Jeans und schwarzen Stiefeln. Dabei war das gestrige Rendezvous kein Einzelfall: Die Schauspielkollegen haben sich bereits in den USA und in Großbritannien gedatet.

Chloes Freunde scheinen die Beziehung der beiden zu unterstützen, wie ein Insider gegenüber The Sun bereits erzählte. Der Waliser und die US-Amerikanerin sollen sich bei ihrem Kennenlernen viel Zeit lassen. "Taron hatte in den letzten Jahren eine ziemlich turbulente Zeit, aber mit Chloe läuft es jetzt viel besser", erklärte die Quelle den Grund dafür. Zuvor war Taron sechs Jahre lang mit Emily Thomas liiert, bis sie 2022 getrennte Wege gingen. Chloes letzte Beziehung ging erst vor Kurzem in die Brüche: Das Model und ihr Ex-Freund, der Riverdale-Darsteller Charles Melton (33), warfen Ende 2023 das Handtuch.

Getty Images Schauspielerin Chloe Bennet bei einer Filmpremiere in Los Angeles, 2024

Getty Images Taron Egerton und Emily Thomas, November 2019

