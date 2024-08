Neues Paar? Taron Egerton und Chloe Bennet bei Date erwischt

Was läuft denn da bei Taron Egerton (34) und Chloe Bennet (32)? Der "Rocketman"-Star und die Schauspielerin wurden gemeinsam bei einem Date in Los Angeles erwischt! Wie auf Fotos von DeuxMoi zu sehen ist, genossen die zwei am vergangenen Wochenende ein gemeinsames Dinner im Restaurant Osteria Mozza in West Hollywood. Sie wirkten sehr vertraut, unterhielten sich angeregt und schienen die gemeinsame Zeit sehr zu genießen. Anschließend verließen die beiden das Lokal gemeinsam und schlenderten davon – Zärtlichkeiten wurden allerdings keine ausgetauscht.

Ob es sich bei ihrem Abendessen tatsächlich um ein Date gehandelt hat? Chloe ist zumindest seit Kurzem wieder auf dem Single-Markt. Ende 2023 hatte sie sich von ihrem Ex-Freund Charles Melton (33) getrennt, danach soll sie eine kurze Romanze mit dem Bassisten der Band The 1975, Ross MacDonald, gehabt haben. Doch laut dem Starmagazin ist die Liebelei auch schon wieder vorbei. Zuvor war die Schauspielerin mit anderen bekannten Gesichtern wie Sam Palladio (37), Austin Nichols (44) und Logan Paul (29) liiert.

Taron war sechs Jahre lang mit Emily Thomas zusammen durchs Leben gegangen, doch 2022 ging ihre Beziehung in die Brüche. Wie ein Insider damals gegenüber The Sun preisgab, haben sich die zwei einfach auseinandergelebt. Zudem sollen auch ihre vollen Terminkalender Grund des Liebes-Aus gewesen sein: "Sie waren im vergangenen Jahr sehr beschäftigt und das hat auch Druck auf ihre Beziehung ausgeübt." Der Waliser schmollte aber nicht lange und stürzte sich wieder ins Datingleben. Dabei sei ihm vor allem eine Sache wichtig gewesen: Seine Zukünftige muss ein großes Hinterteil haben! "Ich meine, ich bin wahrscheinlich eher der 'Po-Typ'... Aber sonst gibt es keine Voraussetzungen. Ich kann nicht mit einer Frau zusammen sein, die einen kleinen hat", meinte er witzelnd im Interview mit Andy Cohen (56) bei "Radio Andy".

Getty Images Chloe Bennet im Jahr 2019

Getty Images Taron Egerton und Emily Thomas

