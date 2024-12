Neuer "Stirb langsam": Taron Egerton brilliert in "Carry-On"

Der Schauspieler Taron Egerton (35) begeistert als Hauptdarsteller im neuen Actionthriller "Carry-On", der am 13. Dezember 2024 auf Netflix erscheint. In dem spannenden Film spielt Taron den Flughafensicherheitsmitarbeiter Ethan Kopek, der an Heiligabend vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt wird. Ein mysteriöser Reisender, gespielt von Jason Bateman (55), zwingt ihn dazu, ein gefährliches Paket an der Kontrolle vorbei und in ein Flugzeug zu schleusen – mit tödlichen Konsequenzen.

Regie bei "Carry-On" führt Jaume Collet-Serra, bekannt für seine spannungsgeladenen Filme wie "The Commuter", "The Shallows" und "Non-Stop". Der Thriller wird bereits als der neue "Stirb langsam" gehandelt, da er viele Parallelen zu dem Actionklassiker mit Bruce Willis (69) aufweist. Sowohl die weihnachtliche Atmosphäre als auch die Auseinandersetzung zwischen Held und Bösewicht als eine Art Katz-und-Maus-Spiel erinnern an den Kultfilm. Neben Taron und Jason Bateman sind auch Dean Norris aus "Breaking Bad", Theo Rossi (49) aus "Sons of Anarchy" sowie Danielle Deadwyler und Logan Marshall-Green (48) mit von der Partie. Taron, der durch Filme wie "Kingsman" und "Rocketman" berühmt wurde, zeigt sich begeistert von seiner neuen Rolle.

Interessant ist auch, dass Steven Spielbergs (77) Produktionsfirma Amblin Entertainment hinter "Carry-On" steht. Obwohl Steven laut kino.de lange Zeit skeptisch gegenüber Streamingdiensten war, schloss seine Firma einen Deal mit Netflix, um mehrere Filme zu produzieren. Taron freut sich über die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, in eine neue Rolle zu schlüpfen. Der britische Schauspieler, der bereits in jungen Jahren an der Royal Academy of Dramatic Art studierte, ist bekannt für seine vielseitigen Rollen und seine Wandlungsfähigkeit. Privat hält sich Taron gerne fit, singt und verbringt Zeit mit seiner Familie. Seine Chemie mit Jason Bateman, der hier eine ungewohnt finstere Seite zeigt, verspricht zusätzliche Spannung im Film.

Getty Images Jason Bateman bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Taron Egerton auf der Premiere von "Black Bird"

