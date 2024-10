Klare Ansage: Bollywoodstar Kajol kritisiert soziale Medien

Die Bollywood-Berühmtheit Kajol (50) ist dafür bekannt, dass sie ehrlich sagt, was sie denkt. So plaudert die Schauspielerin auch jetzt offen über das allgegenwärtige Thema Social Media – was sie selbst ebenfalls betrifft. In einem Interview mit The Indian Express verrät die Darstellerin, dass sie erst seit sechs Jahren auf den Onlineplattformen unterwegs sei, was sie ganz und gar nicht bereue. Kajol sieht die Nutzung von sozialen Medien insgesamt eher kritisch und betont in diesem Kontext: "Ich bin dankbar dafür, dass ich mein ganzes Leben ohne soziale Medien gelebt habe."

Im Laufe des Gesprächs schildert die Inderin, dass die gezeigte Welt im Netz überhaupt nicht dem wahren Leben entspreche, auch bei ihr nicht. Um dies zu unterstreichen, bringt sie direkt ein reales Beispiel von sich selbst an: "Man sieht zwar mein Foto auf dem roten Teppich, aber man sieht nicht, dass ich um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, um mich fertigzumachen, um 23:30 Uhr erschöpft zurückkam und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit ging." Sie ergänzt, dass auch Stars gute sowie schlechte Tage haben würden, aber unabhängig davon immer lächeln müssen.

Kajol machte sich vor allem als Leinwandliebe von Shah Rukh Khan (58) weltweit einen Namen. Privat sind die beiden Filmstars schon viele Jahre eng befreundet. Zu Beginn ihrer Karriere erhielt die 50-Jährige von ihrem gefeierten Co-Star sogar wichtige Tipps, um trotz eines nahenden Burn-outs weiterhin ihre Karriere zu verfolgen. Im Interview mit India Today erklärte sie, was ihr Shah Rukh damals riet: "Mach dir keine Sorgen darum, einen Job zu bekommen. Versuch lieber eine gute Schauspielerin zu sein. Weißt du, du musst einfach lernen, wie man schauspielert."

Getty Images Bollywoodstar Kajol

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol Devgn, Dezember 2015

