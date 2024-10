Machine Gun Kelly performt bei deutscher NFL-Halbzeitshow

Am 10. November wird München in Sachen Sport mal wieder so richtig etwas geboten. Doch dieses Mal dreht es sich nicht um Fußball – sondern um Football! Mit der Partie der New York Giants gegen die Carolina Panthers kommt die NFL wieder nach Deutschland. Doch auch musikalisch wird dem Publikum einiges geboten. Denn wie NFL Germany nun in einer Pressemitteilung offiziell verkündet, wird niemand Geringeres als Machine Gun Kelly (34) in der deutschen Halbzeitshow die Bühne rocken. Der Sänger ist selbst ganz aus dem Häuschen. "Ich freue mich sehr darauf, in Deutschland beim kommenden NFL-Spiel in München aufzutreten", schwärmt er.

Machine Gun Kelly wird während der Halbzeit seinen Song "Lonely Road" für die NFL-Fans performen – diesen veröffentlichte er gerade erst. Das Lied soll eine Anspielung auf John Denvers Country-Klassiker "Take Me Home, Country Roads" sein. Diesen sang im vergangenen Jahr während des NFL-Gipfels in Frankfurt das gesamte Stadion. Die Videos dazu gingen auf TikTok viral. "Die deutschen Fans fühlen es einfach anders", schrieb beispielsweise ein User begeistert in den Kommentaren zu einem Video davon.

Im vergangenen November trafen die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes (29), Travis Kelce (35) und Harrison Butker (29) in Deutschland auf die Miami Dolphins. Die Partie im Frankfurter Deutsche Bank Park ging zugunsten des aktuellen Super Bowl-Siegers aus. "Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe mich schon länger auf dieses Spiel gefreut, und es war großartig, gegen ein starkes Team den Sieg zu holen. Die Fans in Deutschland sind großartig, und man merkt, dass sie American Football regelmäßig verfolgen", berichtete Patrick damals begeistert gegenüber Sport Illustrated Deutschland.

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

