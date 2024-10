Neues Ich: Deswegen hat sich Bianca Heinicke stark verändert

Vor zehn Jahren war Bianca Heinicke (31) Deutschlands erfolgreichste YouTuberin. Heute, nach ihrer zweijährigen Social-Media-Auszeit, hat sie sich optisch und innerlich total verändert. Doch woher kommt der Wandel? Im RTL-Interview verrät Bibi, dass ihr Freund Timothy Hill (29) dazu beigetragen hat, dass sie sich selbst findet: "Ich glaube, wir haben uns in der Zeit kennengelernt, sind zusammengekommen, wo bei uns beiden ein sehr großer Umbruch stattgefunden hat. Dementsprechend war das natürlich wahnsinnig wertvoll, dass wir uns hatten."

Heute wolle Bianca ihre Reichweite "positiv nutzen, indem ich die Themen, die mich unglaublich nach vorne gebracht haben und die mich gerade sehr beschäftigen, mit der Welt nach außen teile." Dazu gehöre auch, Grenzen zu ziehen. "Damit ich nicht wieder in diesen Teufelskreis von damals komme und mich einfach von Anfang an in diesem ganzen Bereich wohlfühle", stellt die 31-Jährige klar.

In der Sendung "Neo Ragazzi" auf ZDFneo sprach Bianca über den Moment, als sie wusste, dass sie sich zurückziehen und verändern muss. "Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hasse Menschen", erklärte sie und fügte hinzu: "Bei mir war es sehr extrem mit Erkennen auf der Straße, ich konnte nirgends mehr hingehen. […] Und natürlich macht das was mit einem. Gerade, wenn man auf der Straße persönlich angegriffen wird."

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill und Bianca Heinicke

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Influencerin

