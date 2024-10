P. Diddys Angestellte mussten stets Drogen bei sich haben

Es gibt erneut heftige Vorwürfe gegen P. Diddy (54). Der Rapper wird beschuldigt, seine einstigen Mitarbeiter gezwungen zu haben, zahlreiche Drogen, darunter pinkes Kokain, mit sich zu führen. Das behauptet der Produzent Rodney "Lil Rod" Jones in seiner Klage. Aus den Dokumenten, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass P. Diddys Ex-Chefassistentin Kristina Khorram alle Angestellten – von seinem Butler bis zu seiner Haushälterin – mutmaßlich dazu verpflichtete, die verbotene Mischung aus mehreren Drogen sowie weitere Drogen wie reines Kokain, Ecstasy und Marihuana-Gummibärchen stets bei sich zu tragen. "[...] Khorram war es wichtig, die Droge der Wahl von Mr. Combs sofort zur Hand zu haben, wenn er danach fragte", behauptet Lil Rod in seiner Anklageschrift.

Lil Rod verklagte P. Diddy bereits im August, weil er ihn mehrerer sexueller Verbrechen ausgesetzt haben soll. Seinen neuesten Anschuldigungen zufolge wurde er sogar Zeuge davon, wie die damalige Chefassistentin des Musikers Drogen an ihn und seine prominenten Gäste auf einer Jacht sowie auf mehreren Partys in Los Angeles, New York City und Miami verteilt hat. In welchem Zeitraum das Ganze stattgefunden haben soll, geht aus den Unterlagen nicht vor. Des Weiteren behauptete der Kläger, dass der "I'll Be Miss You"-Interpret ihm sogar einst selbst Kokain anbot, das er aber ablehnte. Danach soll P. Diddys Ex-Freundin Yung Miami ihn angeblich sexuell belästigt haben. P. Diddys Anwälte weisen jegliche Schuld ihres Mandanten von sich.

Sean Combs, wie P. Diddy bürgerlich heißt, ist seit langem ein prominenter Name in der Musikindustrie, der immer wieder mit negativen Schlagzeilen auffiel. Zu den etlichen Vorwürfen der vergangenen Wochen gegenüber dem Rapper wegen Sexhandels, Missbrauchs und Nötigung kommen fast täglich neue dazu. Das dazugehörige Verfahren soll im nächsten Jahr beginnen, wobei P. Diddy selbst auf nicht schuldig plädiert. Während sich viele von dem 54-Jährigen abwandten, kann er auf seine Familie bauen. "Wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Wir halten an der Wahrheit fest, weil wir wissen, dass sie sich durchsetzen wird und nichts die Stärke unserer Familie brechen wird", erklärten seine Kinder Quincy (33), Justin (30), Christian (26), Chance, Jessie (17) und D'Lila (17) in einem Statement, das People vorliegt.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy mit seinen Kids Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie, Januar 2020