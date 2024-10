Sandy Meyer-Wölden wurde bei "Traumschiff"-Dreharbeiten übel

Sandy Meyer-Wölden (41) feiert bald ihr Comeback vor der Kamera! Dafür stellte sich die TV-Bekanntheit sogar einer neuen Herausforderung: einer Rolle beim Traumschiff. Die Dreharbeiten führten das Model nach Argentinien, wo sich ihr eigentlicher Traum jedoch schnell in einen Albtraum verwandelte. Während der Aufnahmen wurde die fünffache Mutter nämlich seekrank – sogar so schlimm, dass sie medizinische Hilfe benötigte. "Ich habe dann den Bordarzt gesucht und mir war so schlecht, dass ich da wirklich nicht mehr stehen konnte. Ich bin dann wirklich durch den Gang von meiner Kabine zum Arzt gekrabbelt auf allen Vieren", offenbarte Sandy im ZDF-Interview.

Dass sie seekrank wurde, war für Sandy keine sonderlich große Überraschung. Wie sie weiter in dem Interview verriet, sei sie ohnehin kein großer Fan von Kreuzfahrten. Somit wurde ihr Dreh schnell zu einer Art Mutprobe, wie sie weiter erklärte: "Das war dann für mich auch eine persönliche kleine Herausforderung und Überwindung, nicht nur auf ein Kreuzfahrtschiff zu steigen, sondern dann auch wirklich für fünf Tage ohne Land zu sehen."

In der Serie übernimmt Sandy die Rolle einer Yogalehrerin, mit der sie sich "sehr identifizieren" kann – denn auch in ihrer Freizeit betreibt sie den Sport voller Leidenschaft. In ihrer Gastrolle als Schiffs-Yogalehrerin versucht die Blondine, einem frustrierten Passagier zu helfen. Ob sie das auch wirklich schafft, werden die Zuschauer am 24. November erfahren – dann wird die Folge mit der Ex von Oliver Pocher (46) im TV ausgestrahlt.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden auf dem "Traumschiff"

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden im Juli 2022

