Sandy Meyer-Wölden ergattert Gastrolle beim "Traumschiff"

Für Sandy Meyer-Wölden (41) geht es auf hohe See – zumindest in ihrer Rolle! Die Ex von Oliver Pocher (46) konnte sich eine Gastrolle in der beliebten TV-Show Das Traumschiff an Land ziehen, wie Bild berichtet. Ab November wird sie in den neuen Folgen von "Das Traumschiff – Argentinien" in die Rolle der Schiffsyogalehrerin schlüpfen und mit Konrad Schneider, gespielt von Kai Wiesinger (58), ein paar Bewegungsübungen absolvieren. Die Tätigkeit ihrer Rolle kommt bestimmt nicht von irgendwoher – immerhin ist Sandy auch in ihrer Freizeit sportlich aktiv und zeigte sich im Netz bereits während einer kleinen Yoga-Einheit.

Mit der Traumschiff-Crew scheint sich Sandy auf alle Fälle blendend verstanden zu haben. Neben der 41-Jährigen werden unter anderem auch Joyce Ilg (40) und Florian Silbereisen (43) vor der Kamera stehen. Joyce teilte im Januar dieses Jahres sogar ein gemeinsames Selfie von sich und Sandy, auf dem sich die Köpfe der beiden berührten – das Schauspieler-Duo lächelte dabei zufrieden in die Kamera. Zu dem Schnappschuss schrieb die einstige YouTuberin: "Danke fürs Intro in Köln letztens. Jetzt gemeinsam auf dem Traumschiff und bald vielleicht noch mehr von uns gemeinsam."

Für Sandy läuft es momentan nicht nur beruflich richtig rund, sondern auch privat. Erst vergangenen Monat lüftete das Model ein kleines Geheimnis: Sie ist frisch verliebt! Und zwar in den Unternehmer Alexander Müller. "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt", plauderte sie im Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt" aus. Das frisch verliebte Liebespaar soll sich bei einer Veranstaltung für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Joyce Ilg mit Sandy Meyer-Wölden

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sandy eine Rolle beim "Traumschiff" ergattern konnte? Total gut! Ich freue mich schon darauf. Nicht so toll. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de