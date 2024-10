Tochter von Rosie O'Donnell wegen Drogenbesitz angeklagt

Chelsea O'Donnell, die 27-jährige Tochter der Komikerin Rosie O'Donnell (62), wurde am 11. Oktober von der Polizei in Oconto County angehalten – und anschließend verhaftet. Wie US Weekly berichtet, werden ihr mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter der Besitz von Methamphetamin, illegaler Besitz von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen Bewährungsauflagen, Behinderung eines Polizeibeamten und der Besitz von Drogenutensilien. Nach drei Tagen in Untersuchungshaft wurde Chelsea gegen Kaution freigelassen und muss sich nun im November vor Gericht verantworten.

Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass Chelsea sichtlich nervös war und den Blickkontakt vermied. Auf Fragen nach ihrem Ziel gab sie ausweichende Antworten und schien unsicher. "Ich fragte Chelsea, wohin sie heute Abend gehen würde, und sie sagte zunächst, sie wisse es nicht, dann schien sie sich zu fangen und sagte 'zu einem Freund'", heißt es in einem vorliegenden Polizeibericht. Als sie gebeten wurde, aus dem Fahrzeug auszusteigen, versuchte sie, eine Meth-Pfeife in den nahe gelegenen Oconto River zu werfen. Die Pfeife prallte jedoch gegen einen Zaun, fiel auf den Gehweg und zerbrach. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten gebrauchte Spritzen, die Chelsea ihrem Beifahrer Kyle zuschrieb. Im Krankenhaus entdeckten die Beamten weitere Drogen, die Chelsea in ihrem BH versteckt hatte, darunter ein Pillenfläschchen mit Oxycodon, Morphin und Hydrocodon sowie eine Tüte mit mutmaßlichem Methamphetamin.

Erst vergangenen Monat wurde die 27-Jährige mit Drogen in Verbindung gebracht. Wie InTouch berichtete, hatte die Polizei bei einer Durchsuchung ihres verwahrlosten Hauses Injektionsnadeln gefunden, wie sie zum Drogenkonsum benötigt werden. "Einige der Nadeln waren gebraucht und enthielten getrocknetes Blut", hieß es in dem Polizeibericht. Dass Chelsea Drogen nimmt, scheint allerdings schon bekannt zu sein. Ihre Mutter Rosie meldete sich kürzlich mit einem Beitrag auf Instagram zu Wort. Zu einem Bild von Chelsea und ihrem Baby schrieb die TV-Bekanntheit: "Chelsea kämpft schon seit einem Jahrzehnt mit der Drogensucht – Wir hoffen alle, dass sie ihren Weg aus dieser tödlichen Krankheit findet."

Chelsea O'Donnell, Tochter von Rosie O'Donnell

Rosie O'Donnell, Juli 2024