Vater von NFL-Star Patrick Mahomes muss erneut ins Gefängnis

Patrick Mahomes (29) muss erneut um seinen Vater bangen: Berichten von TMZ zufolge wurde Patrick Mahomes Senior verhaftet. Der Vater des NFL-Superstars wurde laut dem US-Newsportal am Dienstagnachmittag in das Smith County Gefängnis im US-Bundesstaat Texas gebracht, wo er die Haftstrafe für seine jüngste Verurteilung wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verbüßen soll. Die Länge seiner Haftstrafe beläuft sich auf insgesamt zehn Tage – er wird folglich wohl nicht vor Halloween entlassen werden.

Am 3. Februar wurde der 54-Jährige im Smith County im US-Bundesstaat Texas festgenommen, nachdem er zum wiederholten Male alkoholisiert am Steuer erwischt wurde. Damals wurde er kurz nach der Verhaftung gegen eine Kaution von umgerechnet rund 9.300 Euro freigelassen. Eigentlich hätte ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren gedroht. Vor den Behörden bekannte sich der Vater des Profisportlers aber des Fahrens unter Alkoholeinfluss schuldig und konnte somit einer langen Haftstrafe entgehen. Zu der kurzen Gefängnisstrafe, die er nun in Texas absitzt, wurde er zu fünf Jahren Bewährung verurteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Patricks Vater wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt wurde. Bereits 2019 musste er aufgrund von wiederholten Trunkenheitsfahrten eine Haftstrafe von insgesamt 40 Tagen absitzen. Laut TMZ hat er die Strafe damals an Wochenenden abgesessen. Patrick Sr. ist aber nicht das einzige Mitglied der Mahomes-Familie, das in der Vergangenheit für negative Schlagzeilen sorgte. Auch Patricks Bruder Jackson wurde in diesem Jahr angeklagt. Er habe eine Restaurantbesitzerin ohne ihr Einverständnis geküsst und habe sich somit der sexuellen Belästigung strafbar gemacht. Diesbezüglich bekannte er sich sogar schuldig – bekam jedoch nur sechs Monate Bewährung.

ActionPress Patrick Mahomes Sr. bei der Verhaftung im Februar 2024

Instagram / jacksonmahomes Patrick und Jackson Mahomes nach dem Super Bowl 2024

