Patrick Mahomes' Vater gesteht mehrere Trunkenheitsfahrten

Patrick Mahomes Sr., der Vater des NFL-Superstars Patrick Mahomes (28), hat sich schuldig bekannt, betrunken Auto gefahren zu sein. Das berichtet nun TMZ. Wie Dokumente zeigen, gab der 54-Jährige am heutigen Morgen sein Geständnis ab. Das Ganze erfolgte kurz bevor der Fall in Smith County, Texas vor Gericht gehen sollte. Der ehemalige Baseball-League-Pitcher wurde im Februar wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet und im April dafür schließlich angeklagt. Nach seinem Geständnis drohen ihm nun Konsequenzen.

Patrick Sr. könnten bis zu zehn Jahre Gefängnis sowie eine Geldstrafe von bis zu umgerechnet rund 9000 Euro erwarten. Da er sich aber bereits schuldig bekannt hat, ist es wahrscheinlich, dass die mildere Bestrafung, sprich eine Geldbuße in Betracht gezogen wird. Seine Verurteilung ist für den 23. September angesetzt. Der Vater des Quarterbacks der Kansas City Chiefs äußerte sich zu dem Vorfall bisher noch nicht öffentlich, auch sein Sohn veröffentlichte bisher kein Statement.

Patricks Vater hatte bereits in der Vergangenheit Probleme mit Trunkenheit am Steuer. So wurde er deswegen 2019 verurteilt und musste 40 Tage im Gefängnis verbringen. Seine jüngste Festnahme im Februar ereignete sich sogar nur wenige Tage bevor sein Sohn in Las Vegas den Super Bowl gewann. Patrick Sr. ist aber nicht das erste Mitglied der Mahomes-Familie, das für negative Schlagzeilen sorgte. So wurde Patricks Bruder Jackson angeklagt, weil er eine Restaurantbesitzerin unerlaubt geküsst und somit sexuell belästigt haben soll. Diesbezüglich bekannte er sich sogar schuldig – bekam aber Bewährung.

Getty Images Patrick Mahomes Senior bei einem NFL-Spiel im Januar 2020

Instagram / jacksonmahomes Patrick und Jackson Mahomes nach dem Super Bowl 2024

