Wegen medizinischem Notfall: Cardi B sagt ihren Auftritt ab

Cardi B (32), die berühmte Rapperin, musste ihren Auftritt beim One Music Fest in Atlanta kurzfristig absagen. Die 32-jährige Künstlerin teilte ihren Fans am Mittwoch mit, dass sie aufgrund eines "medizinischen Notfalls" in den vergangenen Tagen im Krankenhaus war und daher nicht auftreten kann. "Es bricht mir das Herz, dass ich meine Fans an diesem Wochenende nicht sehen kann", schrieb Cardi B auf Instagram und entschuldigte sich für die Absage.

Das One Music Fest, das an diesem Wochenende stattfindet, hatte Cardi B als einen der Hauptacts angekündigt. Die Veranstalter bestätigten die Absage und baten die Fans, die Sängerin in ihre Gebete einzuschließen. "Wir arbeiten hart daran, so kurzfristig einen Ersatz zu finden", hieß es in der offiziellen Mitteilung des Festivals auf der Social-Media-Plattform. Die genauen Gründe für den Krankenhausaufenthalt der Rapperin sind bislang nicht bekannt, jedoch versicherte sie ihren Anhängern, dass sie bald stärker zurückkehren wird.

Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almánzar, erlangte internationale Bekanntheit mit Hits wie "Bodak Yellow" und "I Like It". Die aus New York stammende Künstlerin ist nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre offene Art und ihre Nähe zu den Fans bekannt. Sie ist seit 2017 mit dem Rapper Offset (32) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Allerdings trennte sie sich im Sommer von ihm und reichte die Scheidung ein. In der Vergangenheit teilte sie oft persönliche Momente aus ihrem Familienleben auf Social Media und gab ihren Fans Einblicke in ihr Privatleben. Ihre Fans, auch bekannt als "Bardi Gang", stehen ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite.

Getty Images Cardi B, Musikerin

Getty Images Cardi B, 2024

