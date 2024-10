Australienreise: König Charles wurde in Canberra ausgebuht

König Charles III. (75) und seine Gattin Königin Camilla (77) reisten kürzlich durch Australien und Samoa, um die Beziehungen zu diesen wichtigen Commonwealth-Nationen zu stärken. Die Tour brachte zahlreiche positive Begegnungen hervor – wurde jedoch auch von einem Zwischenfall überschattet: In Canberra erntete Charles nach seiner Rede Buh-Rufe von der australischen Senatorin Lidia Thorpe. Trotz dieser Störung zeigte sich seine Majestät gewohnt diplomatisch und ließ äußerlich keine Spur von Empörung erkennen.

Laut Jennie Bond, einer ehemaligen Korrespondentin der BBC, war Charles vermutlich zwar enttäuscht, dass der Protest so öffentlich stattfand, jedoch keineswegs überrascht. "Er muss so etwas über sich ergehen lassen und danach mit seiner Arbeit weitermachen", erklärte sie gegenüber OK!. Solche Vorfälle seien nichts Ungewöhnliches und würden die Ansichten der Krone über die Zukunft der Commonwealth-Länder nicht beeinflussen, meinte die Journalistin. Nach der kurzen Aufregung verlief der Rest des Trips ohne weitere Störungen und es folgten sogar erfrischend herzliche Begegnungen, wie die Umarmung mit einem Aborigine-Ältesten.

Auch Camilla bot die Reise des königlichen Paars eine Plattform für wichtige Botschaften. Die gebürtige Londonerin ist als leidenschaftliche Verfechterin von Frauenrechten bekannt und hielt beim Women’s Forum des Commonwealth eine eindringliche Rede. Sie zitierte ein samoanisches Sprichwort, das die Stärke und die Fähigkeit von Frauen betont, alles erreichen zu können. Doch nicht nur auf der offiziellen Ebene überzeugte das monarchische Duo auf ihrer Tour: Bei Grillfesten inmitten von Einheimischen und beim liebevollen Umgang mit einem Alpaka zeigten sie sich nahbar und gewannen damit unweigerlich die Herzen vieler Menschen vor Ort.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla in Samoa, Oktober 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

