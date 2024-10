"Das ist echt": Fritz Meinecke liebt das "7 vs. Wild"-Drama

Die neue Staffel 7 vs. Wild wird aktuell heiß diskutiert. Vor allem die Auseinandersetzung von Stefan Hinkelmann und der Gruppe erhitzt die Gemüter der Zuschauer. Einer, der mit derartigen Reaktionen aber mehr als zufrieden ist, ist Show-Erfinder Fritz Meinecke (35). Wie der Outdoor-Profi jetzt in einem Twitch-Stream erklärt, seien die zahlreichen Kommentare für ihn ein "digitales Schulterklopfen". "Für mich ist das ein Kompliment. [...] Wir haben hier eine reale, echte Situation. Das ist nicht irgendwie im Hintergrund gescriptet, das ist halt echt! So sind Menschen", meint der YouTuber. Die Streitereien der Teilnehmer seien völlig normal und er habe das Gefühl, wenn er die Menschen mit seiner Show zum Reden und Nachdenken anrege, habe er alles richtig gemacht: "Das ist unterhaltsam, das ist interessant."

Vor allem die Kritik sei für Fritz ein Zeichen, dass seine Show einen Nerv getroffen habe. "Es wäre doch nichts schlimmer, als wenn dort sieben Vollprofis sind, die alles richtig machen, die alles perfekt hinkriegen, kein Stress ist. [...] Das würde doch kein Schwanz gucken, das wäre doch langweilig", findet der 35-Jährige. Genau die "Kommunikationsprobleme", bei denen man sich auch mal an den Kopf fasse, seien doch spannend zu beobachten. Die zwischenmenschlichen Konflikte, die die Gruppe hatte, gefielen allerdings nicht jedem Zuschauer. Viele verglichen die vierte Staffel "7 vs. Wild" mit altbekannten Reality-Formaten, bei denen heftige Auseinandersetzungen an der Tagesordnung stehen. Vor allem in Bezug auf den Streit, den Stefan vom YouTube-Kanal "Survival Deutschland" mit Survival-Experte Joe Vogel hatte, sprachen einige Fans von Mobbing und Ausgrenzung.

Tatsächlich scheinen sich die die Reiberein von Stefan und Joe aktuell im Netz immer weiter zuzuspitzen. Hintergrund dafür ist ein Lagerfeuer, das während der Show außer Kontrolle geraten war – die Gruppe gab Stefan dafür die Schuld. Der hatte daraufhin die Nase voll und brach die Überlebenssendung ab. Dabei sprach auch er davon, gemobbt worden zu sein. Dem widersprach Joe in einem Stream vehement: "Stefan hat Blödsinn erzählt! Das war kein Mobbing. Ich habe gesagt, dass seine Aussagen Quatsch sind, und das wars."

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke im Juli 2024

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

