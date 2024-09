Wie der Papa: Shah Rukh Khans Sohn soll Bollywoodstar werden

Shah Rukh Khan (58) hat sich in seiner mittlerweile 30-jährigen Karriere in der indischen Filmindustrie zu einem der bedeutendsten Schauspieler der Welt hochgearbeitet. Offenbar wird aber nicht nur er mit Angeboten überhäuft, sondern auch sein ältester Sohn Aryan Khan! Laut einer Quelle, die gegenüber Pinkvilla Details ausplauderte, sollen einige der absoluten Top-Produzenten und -Regisseure aus Indien an Shah Rukh Khan herangetreten sein, damit sein Sohnemann in die Fußstapfen der Bollywood-Legende tritt. Der Insider verriet: "Jeder, der Aryan getroffen hat, ist der Meinung, dass er die Persönlichkeit und die Ausstrahlung hat, um der Star zu werden, auf den die Branche wartet."

Aktuell zieht es den Spross der Bollywood-Größe jedoch mehr hinter die Kamera als davor. Der Insider erklärte, dass sein Interesse eher in der Produktion von Filmen liegt: "Aryan konzentriert sich derzeit auf die Fertigstellung seines Regiedebüts Stardom für einen führenden digitalen Player." Einen Funken Hoffnung gibt es doch: "Sobald die Arbeit an Stardom abgeschlossen ist, wird er sich mit seinem Vater, Shah Rukh Khan, zusammensetzen und entscheiden, ob die Schauspielerei seine Berufung ist." Die gesamte Branche erwarte wohl, dass er sich früher oder später doch vor die Linse traut. Dies steht aktuell jedoch noch in den Sternen.

Die Erwartung, dass Shah Rukhs Sohn sich schlussendlich doch noch der Schauspielerei widmet, ist durchaus berechtigt. Im Moment steht der King of Bollywood nämlich erstmals mit seiner Tochter Suhana Khan (24) gemeinsam vor der Kamera, um einen Actionfilm zu drehen! Wie Daily Sun berichtet, wird Suhana neben dem erfahrenen Profi sogar eine der führenden Hauptrollen übernehmen. Es soll sich um eine riesige Produktion mit dem Titel "King" handeln.

Getty Images Aryan Khan, Gauri Khan, AbRam Khan und Shah Rukh Khan

Getty Images Suhana Khan, April 2024

