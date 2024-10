DJ Clark Kent (57) ist nach langem Krebskampf verstorben

Der renommierte Hip-Hop-DJ und Musikproduzent DJ Clark Kent, der mit bürgerlichem Namen Rodolfo Franklin hieß, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Nach einem dreijährigen Kampf gegen Darmkrebs erlag er der Krankheit. Am Donnerstagabend, so die Bestätigung seiner Familie auf Instagram, verstarb er im Kreise seiner Liebsten. In seinen letzten Stunden waren seine Frau Kesha, seine Tochter Kabriah und sein Sohn Antonio, der selbst als Musiker unter dem Namen Mage bekannt ist, an seiner Seite.

Die Familie von Clark brachte ihre große Trauer auf der Social-Media-Plattform zum Ausdruck. "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod des geliebten Rodolfo Franklin bekannt, der der Welt als DJ Clark Kent bekannt ist", schrieben die Angehörigen und fügten hinzu: "Clark kämpfte ruhig und tapfer einen dreijährigen Kampf gegen den Darmkrebs, während er sein großes Talent weiterhin mit der ganzen Welt teilte." Die Familie sei während dieser schweren Zeit für die "Liebe, Unterstützung und die Gebete" der Fans sehr dankbar.

Die Karriere von DJ Clark Kent ist gespickt mit bemerkenswerten Erfolgen und Beiträgen zur Musikgeschichte, vor allem in der New Yorker Hip-Hop-Szene. Seine Fähigkeit, neue Talente zu entdecken und zu fördern, wurde in der Branche hochgeschätzt. Sein Einfluss soll in einem Dokumentarfilm der Regisseurin Angie Martinez festgehalten werden. Der Streifen soll die vergangenen 40 Jahre seines Lebens beleuchten und davon handeln, wie er Ruhm erlangte. Unter anderem zählten Jay-Zs (54) "Brooklyn's Finest" oder auch "I Love It" von Kanye West (47) zu seinen Projekten.

Getty Images DJ Clark Kent im März 2018

Getty Images DJ Clark Kent im Oktober 2019

