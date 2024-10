Tom Holland tritt geheimem Christopher-Nolan-Filmprojekt bei

Große Neuigkeiten für Kinofans! Tom Holland (28) wird an der Seite von Matt Damon (54) in Christopher Nolans (54) neuem Film mitspielen, wie The Hollywood Reporter berichtete. Bislang wurden weder die Handlung noch der Titel des geheimen Projekts enthüllt und Toms Rolle bleibt ebenfalls ein Rätsel. Fest steht jedoch, dass die Geschichte nicht in der Gegenwart spielen wird – es bleibt also spannend, ob sie in der Zukunft oder in der Vergangenheit stattfindet. Für den Spiderman-Darsteller wird es das erste Mal sein, dass er mit Christopher arbeitet. Dieser schrieb das Drehbuch, wird die Regie führen und den Film, der am 17. Juli 2026 erscheinen soll, zusammen mit seiner Frau Emma Thomas (52) produzieren.

Das mysteriöse Projekt ist der erste Film des Regisseurs nach dem großen "Oppenheimer"-Erfolg, der ihm seine ersten Oscar-Trophäen in den Kategorien "Beste Regie" und "Bester Film" einbrachte und über 900 Millionen Euro einspielte. Einfluss darauf hatte das Internetphänomen "Barbenheimer", das sich auf den zeitgleichen Kinostart mit dem sehr gegensätzlichen Barbie-Film bezog, wodurch beide Filme viel Aufmerksamkeit erhielten. Die Erwartungen an Christophers neuen Film sind nun groß, vor allem auch, da Matt wieder mit ihm zusammenarbeiten wird. Nach "Oppenheimer" und "Interstellar" ist dies das dritte gemeinsame Projekt.

Der Film soll Anfang 2025 gedreht werden, was auf ein sehr volles Jahr für Tom Holland hindeuten lässt. Dieser nahm sich 2023 eine einjährige Schauspiel-Auszeit, nachdem ihn seine Rolle in der Thrillerserie "The Crowded Room" emotional sehr mitnahm. Zuletzt spielte der 28-Jährige den Romeo in der West-End-Produktion von "Romeo und Julia", die im August ihre letzte Vorstellung feierte. Im nächsten Jahr sollen neben dem Christopher-Nolan-Projekt sowohl "Spider-Man 4" als auch "Avengers: Doomsday" gefilmt werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Thomas, Christopher Nolan und Charles Roven

Anzeige Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Tom Holland, 2024

Anzeige Anzeige