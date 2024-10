Hailey Bieber zeigt ihren Body zwei Monate nach der Geburt

Hailey Bieber (27) ist schon wieder in Topform! Ende August hieß das Model und sein Ehemann Justin Bieber (30) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen – einen Jungen namens Jack Blues. Rund zwei Monate nach der Geburt zeigt die US-Amerikanerin nun erstmals ihren Body. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Spiegelselfie, auf dem sie in einem legeren braunen Oberteil mit passenden Shorts und elegantem Make-up posiert. Was dabei besonders ins Auge fällt: ihre durchtrainierte Körpermitte, auf der sich ein Sixpack andeutet!

Und wie ließ die 27-Jährige die Babypfunde so schnell purzeln? Sie scheint auf Pilates zu schwören! Erst vor wenigen Tagen wurde Hailey in Los Angeles nach einem Pilates-Kurs gesichtet. In sportlichen grauen Biker-Shorts und einem cremefarbenen Crop-Top zur übergroßen grünen Jacke strahlte sie in ihrem lässigen Sport-Look. Sie kombinierte den Style mit schwarzen Loafers und weißen Socken und trug eine große braune Tasche sowie eine schwarze Sonnenbrille. Um ihren Hals funkelte eine Kette mit den Initialen ihres Sohnes – JBB.

Die 27-Jährige und ihr Mann haben sich bei der Namenswahl für ihren Sohnemann etwas ganz Besonderes ausgedacht – sein Name Jack hat nämlich eine persönliche Bedeutung für Papa Justin: Er ist der zweite Name von seinem Vater, Jeremy Bieber (49). Jeremy und Justins Mutter Pattie trennten sich kurz nach seiner Geburt, als sie erst 18 Jahre alt waren. Trotzdem haben Justin und sein Vater über die Jahre hinweg eine starke Beziehung aufgebaut.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

