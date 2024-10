Zwei Monate nach Geburt: So durchtrainiert ist Hailey Bieber

Model und Social-Media-Star Hailey Bieber (27) wurde am Dienstagmorgen in Los Angeles nach einem Pilates-Kurs gesichtet. Nur zwei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Jack Blues Bieber, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (30) willkommen hieß, präsentierte Hailey ihren durchtrainierten Körper. Fotos der Daily Mail zeigen die Schönheit in sportlichen grauen Biker-Shorts, einem cremefarbenen Crop-Top und einer übergroßen grünen Jacke. Ihr lässiger Look wurde durch schwarze Loafers und weiße Socken betont. Zusammen mit der großen braunen Tasche und der schwarzen Sonnenbrille präsentierte sie sich in einem perfekten Sport-Look und zeigt somit allen, wie topfit sie bereits ist.

In der Nacht zuvor waren Hailey und Justin auf der glamourösen Geburtstagsparty von Doja Cat (29) in Los Angeles. Wie das Onlineportal berichtete, erschien Hailey auf der Party in einem schicken schwarzen Body und einer Hose, die durch einen langen Ledermantel abgerundet wurden. Justin Bieber ergänzte den eleganten Auftritt seiner Frau im lockeren Schwarz-Look mit Hoodie, Beanie und einer flauschigen Jacke. Beide stachen an diesem Abend vor allem mit ihrer Lässigkeit heraus.

Neben persönlichen Erfolgen und Herausforderungen stehen auch einige vergangene Ereignisse im Rampenlicht. Justins frühe Erfahrungen mit Prominenten wie P. Diddy (54), der derzeit in einem Sex-Skandal verwickelt ist, wurden wieder in Erinnerung gerufen. Im Alter von 15 Jahren verbrachte Justin zwei Tage mit Diddy, die als ein "Traum eines 15-Jährigen" beschrieben wurden. Alte Clips dieser Zeit tauchten erneut auf und zeigen Justin in vertraulichen Momenten mit dem Rapper. Diese Erinnerungen mischen sich mit aktuellen Ereignissen, während Justin und Hailey gerade vor der Herausforderung stehen, sich als junges Elternpaar zu beweisen.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Hailey Bieber und Justin Bieber im Juli 2024

