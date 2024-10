Irina Shayk und Ex Bradley kümmern sich gemeinsam um Hund

Irina Shayk (38) und ihr Ex Bradley Cooper (49) ziehen nicht nur beim Co-Parenting ihrer Tochter Lea De Seine an einem Strang – auch um den geliebten Hund Peanut kümmern sich die Ex-Verlobten immer noch gemeinsam. Wie diese Fotos, die jetzt Daily Mail vorliegen, zeigen, übergab Irina den Vierbeiner am Dienstag an den "A Star Is Born"-Darsteller. Das Treffen fand vor seinem Stadthaus im West Village in Manhattan statt. Grund dafür war ihre gemeinsame Tochter Lea, die eine enge Bindung zu dem kleinen Vierbeiner hat. Irina wollte sicherstellen, dass Lea ihren tierischen Freund auch bei ihrem Vater um sich haben kann, während sie selbst unterwegs ist.

Das Model teilte erst am 13. Oktober ein seltenes Foto von Lea und Peanut an einem Strand, das zeigt, wie sehr ihre Tochter den kleinen Hund liebt. Seit ihrer Trennung im Jahr 2019 teilen sich Irina und Bradley das Sorgerecht für Lea und kümmern sich gemeinsam um ihre Erziehung – ganz ohne die Hilfe von Nannys. In einem Interview mit der Zeitschrift Elle im November des vergangenen Jahres sagte Irina: "Wir nehmen Lea überall mit hin. Sie ist super unkompliziert. Neulich musste ich ins Fitnessstudio, also gab ich ihr ein Malbuch und sagte: 'Mama trainiert gerade.' Sie hat eine Stunde lang gezeichnet." Sie fügte außerdem hinzu: "Er ist der beste Vater, den Lea und ich uns erträumen könnten."

Die kleine Lea ist der ganze Stolz von Bradley. In der Vergangenheit zeigte sich der Hollywoodstar schon auf dem Red Carpet mit ihr. Dabei wurde nicht nur deutlich, wie eng die Bindung zwischen Vater und Tochter ist, sondern auch, wie viel Freude Bradley daran hat, Lea in sein öffentliches Leben einzubinden. Die Fotografen konnten in solchen Momenten ein fürsorgliches Lächeln auf seinem Gesicht einfangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Backgrid Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea bei der Premiere von "Maestro", Dezember 2023

Anzeige Anzeige