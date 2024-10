Jacob Elordi sorgt mit Barfuß-Aktion in Café für Aufsehen

Jacob Elordi (27) versetzte seine Fans am Anfang der Woche bei einem Heimatbesuch in Australien in helle Aufregung! Der Schauspieler wurde während eines Café-Besuchs in der Nähe von Byron Bay dabei erwischt, wie er dieses barfuß betrat, was seine internationalen Fans ziemlich verblüffte. In einem TikTok-Video sieht man, wie Jacob das Café in einem grauen Hoodie und Jeansshorts verließ – jedoch ohne Schuhe. Ein Fan des "Salt Burn"-Darstellers kommentierte geschockt unter dem Video: "Barfuß?", während ein anderer gestand: "Wenn mir jemand ohne Schuhe entgegenkommt, tut es mir leid, aber ich kann das einfach nicht."

Für die Australier war dies nichts Neues, und sie klärten in den Kommentaren schnell auf, was es mit der Barfuß-Aktion des 27-Jährigen auf sich hat. "Für die US-Amerikaner in den Kommentaren – wir tragen Schuhe in der Stadt, am Strand und auf dem Land ist Zehenfreiheit angesagt", beschrieb eine Person die Tradition in australischen Küstenstädten. Ein Fan stellte unter dem Video über Jacob fest: "Er ist so australisch."

Das Video entstand kurz nachdem Jacob für sein Casting in der Verfilmung von Emily Brontës Klassiker "Sturmhöhe" in Kritik geraten war. In dem neuen Film von Emerald Fennell (39), mit der Jacob schon für "Salt Burn" zusammengearbeitet hat, übernimmt der Schauspieler die Rolle des Heathcliff, während Margot Robbie (34) seine große Liebe Catherine verkörpern wird. Kritisiert wurde, dass Jacob als 27-Jähriger am Ende der Geschichte einen 40-jährigen Mann spielen wird, gleichzeitig ist Margots Figur erst 19 Jahre alt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige