Neue Enthüllung: Fotos gewähren Einblick in P. Diddys Partys

P. Diddy (54) sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Dem Musikmogul werden unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. In den vergangenen Wochen kamen immer mehr Details ans Licht – vor allem P. Diddys berüchtigte "Freak-off"-Partys standen dabei im Fokus. Neue Fotos, die The Mirror vorliegen, geben nun einen konkreten Einblick in die Partys des Musikproduzenten. Die Bilder, die Teil der Zivilklagen sind, zeigen den Rapper, wie er unter anderem in einem Raum voller junger Frauen tanzt. Auf einer weiteren Aufnahme sitzt der Musiker umgeben von zahlreichen Wodkaflaschen auf einem schwarzen Sofa und starrt abwesend in die Luft.

Die neu aufgetauchten Fotos bringen noch ein weiteres brisantes Detail ans Licht: Auf einer Aufnahme ist ein kleines Plastikbehältnis zu erkennen. Laut Tony Buzbee, dem Anwalt der Klägerseite, wurde dieses Behältnis von P. Diddy oder seinem Personal dazu verwendet, die Betäubungsdroge GHB in Getränke zu mischen. Wie das US-amerikanische Magazin berichtet, habe der Jurist die Aufnahmen von einem der 120 mutmaßlichen Opfer des Musikmoguls zugespielt bekommen.

P. Diddy bestreitet entschieden alle Vorwürfe. Seine Anwälte bezeichnen die Klagen als offensichtliche Versuche, Aufmerksamkeit zu erregen und bestehen darauf, dass ihr Mandant niemals jemanden – weder Erwachsene noch Minderjährige – sexuell missbraucht habe. Auch die Mutter des Musikproduzenten steht entschieden hinter ihrem Sohn. "Es ist herzzerreißend zu sehen, wie mein Sohn nicht für die Wahrheit, sondern für eine aus Lügen entstandene Geschichte verurteilt wird", betonte Janice Combs vor wenigen Wochen in einem emotionalen Statement auf Instagram.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddys Familienangehörige im Oktober 2024

