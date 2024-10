Schon wieder: Sarah Engels verletzt sich nach OP am Knie

Erst Anfang des Jahres musste Sarah Engels (32) sich einer Operation am Knie unterziehen. Seit einigen Wochen scheint die Sängerin sich davon fast gänzlich erholt zu haben – bis jetzt. Denn während ihrer Kanada-Reise verletzt sie sich schon wieder am Knie. In ihrer Instagram-Story berichtet Sarah ihren Fans, was passiert ist: "Ich traue mich gar nicht, es auszusprechen, aber als ich vor zwei Tagen surfen war, bin ich blöd mit meinem Knie weggeknickt und habe wieder ein Flitschen gemerkt. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es nichts Wildes ist und gedacht: 'Morgen ist es sicher wieder weg'." Aber ihr Knie sei dennoch direkt angeschwollen. Immerhin habe die zweifache Mama nicht das Gefühl, dass es wieder das Kreuzband sei.

Nun könnte der Krankenhausmarathon für Sarah aber wieder von vorne beginnen. Sie bittet ihre Fans um Mithilfe, eine Klinik in Köln zu finden, in der sie schnell einen MRT-Termin bekommt. Ein wenig frustrierend ist es aber offenbar schon, denn sie habe hart dafür gearbeitet, sich nach dem Kreuzbandriss wieder freier bewegen zu können. "Ich bin einen Marathon gelaufen, ohne dass mein Knie irgendwelche Probleme gemacht hat. Ich mache fast täglich Sport und es ist nichts passiert", ärgert sich die DSDS-Bekanntheit. Sie vermute, dass es sich um einen Meniskusriss handele, hoffe aber, dass es nicht allzu schlimm ist: "Ich bete so, so sehr, dass es das nicht ist, und dass da auch nichts repariert werden muss."

Im Februar meldete Sarah sich mit der Nachricht, sie müsse wegen eines Kreuzbandrisses operiert werden, bei ihren Fans. Die Verletzung zog sie sich beim Skifahren zu. Ganz offen kommunizierte sie ihre Sorgen und Ängste vor dem Eingriff. Besonders die Vollnarkose machte sie nervös. Kurz vor der OP teilte die 32-Jährige ein Foto aus dem Krankenhausbett, an dem ihr Mann Julian (31) liebevoll ihre Hand hält. "Ich bin ehrlich – ich habe extreme Angst vor der OP", erklärte sie. Eine Narkose habe sie noch nie gehabt und vor allem das Wissen, jegliche Kontrolle zu verlieren, schien ihr Angst zu machen. "Ich [...] fühle mich so machtlos", schrieb sie weiter. Doch die OP sollte gut verlaufen: Nur wenige Stunden später meldete Sarah sich, frisch aus der Narkose erwacht, aber lächelnd wieder zurück.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

