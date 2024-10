Sicherheitsrisiko? Scharfschützen bewachen König Charles

Anfang dieser Woche besuchte König Charles (75) das berühmte Opernhaus in Sydney. Wie Daily Mail berichtet, warteten schon vor seiner Ankunft etwa 10.000 Schaulustige und Fans auf den britischen Monarchen. Eine offenbar unsichere Situation, denn einige Augenzeugen konnten bei seiner Ankunft Scharfschützen entdecken, die auf den Dächern der umliegenden Gebäude positioniert waren. Dazu kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der über dem Opernhaus kreiste. Ähnliche Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits bei Charles' Besuch in Canberra getroffen. Dem König soll man aber nichts angemerkt haben. Immerhin ist er so ein Aufgebot an Sicherheit aber auch gewöhnt.

Charles hatte vor rund 30 Jahren bei einem Besuch in Australien eine gefährliche Situation erlebt, in der er aber auch Ruhe bewahrt haben soll. 1994 hatte er, damals noch als Prince of Wales, den Australia Day in Sydney besucht. Damals war auf den Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) geschossen worden, wie sich der frühere Fotograf Arthur Edwards gegenüber The Sun erinnerte. "Ich hörte zwei Schüsse! Dann rannte ich nach vorne und sah einen Haufen von Körpern. Ich dachte, mein Gott, Charles liegt darunter. Ich stürmte auf die Bühne und ein Polizist schubste mich einfach zur Seite", erzählte Arthur. Der heute 75-Jährige sei aber gelassen geblieben – er habe locker seine Manschettenknöpfe zurechtgerückt und sei von der Bühne gebracht worden. Allerdings scheint die australische Regierung so eine Situation jetzt vermeiden zu wollen.

Charles' Australienreise begann bereits vor einigen Tagen – zunächst jedoch noch ohne seine Ehefrau Camilla (77). Sie stieß erst später hinzu. Der Trip nach Down Under ist die erste große Auslandsreise, die der Royal nach seiner Krebserkrankung antritt. Wie der Palast zuvor verlauten ließ, werde er auch währenddessen überwacht und müsse gegebenenfalls kürzertreten. Nachdem das Ehepaar bereits an seinem ersten Tag gleich mehrere Auftritte absolviert hatte, wurde an Tag zwei eine Pause eingelegt. Wie Hello! berichtete, sollen die beiden sich einen Tag Ruhe gegönnt haben, um nach dem langen Flug und der Zeitverschiebung etwas Kraft zu tanken.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles, britische Royals

Anzeige Anzeige