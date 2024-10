König Charles startet Australien-Tour ohne Königin Camilla

König Charles III. (75) steht eine aufregende, aber auch anstrengende Zeit bevor. Der Monarch reist zum ersten Mal nach elf Jahren gen Australien, um dort neun Tage lang unterschiedliche Termine wahrzunehmen. Laut Hello! wurde der König am Donnerstag in den frühen Morgenstunden am Flughafen London Heathrow gesichtet. Es scheint jedoch, dass er die Reise alleine antritt – seine Gattin Königin Camilla (77) war nirgendwo zu sehen.

In Down Under wird Charles aber nicht auf die Gesellschaft seiner Liebsten verzichten müssen. Die 77-Jährige werde allerdings separat reisen und sich zunächst noch eine private Pause genehmigen. In Singapur werde sie sich ihrem Ehemann wieder anschließen und mit ihm gemeinsam die Reise nach Sydney antreten. Am Sonntag soll die Tour vor Ort dann planmäßig starten. Das royale Paar scheint ein voller Terminkalender zu erwarten: Neben einer glamourösen Party im ikonischen Sydney Opera House stehe unter anderem auch eine Reise nach Canberra an, wo Charles eine wichtige Rede im Parlamentsgebäude halten wird.

Obwohl Charles nach wie vor gegen seine andauernde Krebserkrankung kämpft, bleibt er seinen königlichen Verpflichtungen treu. Seine Ehefrau ist dabei eigentlich ständig an seiner Seite, obwohl sie anscheinend nicht begeistert davon ist, dass er sich so wenig Ruhe gönnt. "Sie hat versucht, ihn zu ermutigen, es langsamer angehen zu lassen. […] Natürlich will er weitermachen, aber sie hat Angst, dass ihn das zurückwerfen könnte", sprach ein Insider gegenüber The Daily Beast über Camillas Bedenken.

Getty Images König Charles im September 2024

Getty Images Königin Camilla im September 2024

