So unterscheidet Clea-Lacy Juhn ihre Zwillinge voneinander

Clea-Lacy Juhn (33) brachte vor rund drei Monaten Zwillinge zur Welt. Im RTL-Interview verrät die Influencerin, dass sie ihre Jungs manchmal kaum unterscheiden kann: "Beide sehen sich sehr ähnlich." An einer Kleinigkeit könne die frischgebackene Mama ihre Kids dennoch auseinanderhalten. "Mišah hat den etwas rundlicheren Kopf und kommt eher nach dem Papa. Mika hat einen schmaleren Kopf und kommt eher nach mir", schwärmt Clea-Lacy.

Schwierigkeiten habe die 33-Jährige "vor allem, wenn sie im Kinderwagen liegen und den Kopf zur Seite gedreht haben." In solchen Momenten habe Clea-Lacy ihren Nachwuchs schon mal miteinander verwechselt, gesteht sie in dem Interview: "Sie haben ein sehr ähnliches Seitenprofil, da kommt es dann schon häufiger vor, dass ich sie mal verwechsle."

Mittlerweile hat sich Clea-Lacy an ihre Aufgabe als Zwillingsmama gewöhnt. Am Anfang habe sie ein bisschen Zeit gebraucht, sich einzufinden: "Es ist auf jeden Fall eine komplette Lebensumstellung von heute auf morgen, es ist einfach alles neu, alles anders und da muss man sich auf jeden Fall erst mal neu strukturieren und auch organisieren." Wenn beide Babys auf einmal schreien, komme die Bachelor-Bekanntheit an ihre Grenzen: "Mir tut es im Herzen weh, wenn ich eins der beiden im Arm habe und ich das andere gerade nicht auf den Arm nehmen kann, das ist für mich meine größte Herausforderung."

