Süß: Cruz Beckham und seine Jackie turteln vor Mama Victoria

Cruz Beckham (19) und Jackie Apostel scheinen den Segen seiner berühmten Familie zu haben. Wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen, wurden der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) und die Sängerin kürzlich in Miami gesichtet – und zwar in Begleitung des einstigen Spice Girls-Mitglieds. Auf den Aufnahmen verbringen sie einen sonnigen Tag mit einem gemeinsamen Bootsausflug und setzen dabei auf lässige Looks. Cruz ist in einen orangefarbenen Hoodie gekleidet, während seine Freundin ein Sweatshirt und weiße Shorts trägt. Ebenso entspannt zeigt sich Victoria in einem schwarzen Tanktop und passender Leggings.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 19-Jährige und seine neue Flamme Zeit mit seiner Familie genießen. Vergangene Woche wurden sie in Begleitung der Designerin und seiner Schwester Harper gesehen: Gemeinsamen schauten sie sich das Fußballspiel von Inter Miami gegen New England Revolution an, und unterstützten so Cruz' Papa David, der zu den Besitzern des Fußballklubs gehört. Darüber hinaus tauchten der jüngere Bruder von Brooklyn Beckham (25) und Jackie auch zusammen bei der Pariser Fashion Week auf, als sie Victorias Modenschau besuchten.

Die ersten Spekulationen über eine mögliche Romanze zwischen Cruz und der 29-Jährigen entstanden im Juni dieses Jahres, als sie gemeinsam in London entdeckt wurden. Daraufhin zeigten sich die beiden immer häufiger in der Öffentlichkeit – warteten jedoch ein paar Monate, bevor sie ihre Beziehung offiziell machten. Vergangene Woche gratulierte der Promispross seiner Liebsten dann zu ihrem Geburtstag und gab damit preis, wieder in festen Händen zu sein. "Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich", schrieb er zu einer Reihe von Schnappschüssen von Jackie auf Instagram.

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel im Oktober 2024

Getty Images Cruz Beckham im Juni 2023

